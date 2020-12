Lídři zemí EU se shodli na dalším postupu v boji s pandemií

Političtí vůdci zároveň podpořili posílení společné zdravotní politiky unie. Země by se podle nich měly včas připravit na společnou distribuci vakcín a účinně informovat své obyvatele o důležitosti očkování.

Šéfové států a vlád se shodli na tom, že ačkoli se epidemická situace proti podzimnímu vrcholu druhé vlny nákazy zlepšila, stále je varující. Před blížícími se Vánocemi a koncem roku tedy podle nich není na místě hromadné rušení restrikcí. "Musíme proto pokračovat v naší snaze bránit šíření viru s cílem zabránit dalším vlnám nákazy," uvedli politici ve společných závěrech summitu.

Rovněž se v nich zavázali k posílení koordinace při "postupném rušení restrikcí" v případě příznivé epidemické situace. Státy by podle závěrů summitu měly lépe spolupracovat mimo jiné na návratu k normálním podmínkám cestování přes hranice. S tím souvisí příprava unijních pravidel pro využívání rychlotestů a vzájemné uznávání výsledků testů, k jejichž přípravě vyzval summit Evropskou komisi.

Unijní exekutiva se přitom již od jarní první vlny snaží členské země přesvědčit ke vzájemnému sladění boje s pandemií, mnohdy však bez valného úspěchu. Ochrana veřejného zdraví je výhradně v kompetenci členských zemí a ty s přihlédnutím k mnohdy odlišným názorům svých epidemiologů často volí různé postupy. Částečně se zatím podařilo sjednotit pouze hodnocení rizikových oblastí, například u testů či karantén jsou však pravidla stále odlišná, což způsobuje lidem komplikace zejména při cestování přes hranice.

Summit dnes také zdůraznil, že státy by měly co nejdříve mít hotové své očkovací strategie, aby bylo možné zajistit včasnou a koordinovanou distribuci vakcín po celé EU. "Důležité je poskytovat jasné faktické informace o očkování a bránit šíření dezinformací," shodli se lídři. Brusel chystá společnou informační kampaň, která by měla zvýšit důvěru v očkování v některých zemích a podpořit proočkovanost obyvatel, bez níž podle komise nebude společný boj proti nákaze efektivní. Na summitu se vedla i debata o tom, zda nelze zrychlit proces schvalování vakcín pro evropský trh, kde má být první očkovací látka k dispozici na konci roku. Lídři se shodli, že část vakcín ze společných nákupů poskytnou chudším zemím.

EU by podle nich měla dále pracovat na posílení společné odolnosti proti zdravotním hrozbám a pokračovat ve vytváření zdravotní unie. Tento plán představený na podzim unijní exekutivou počítá například s posílením pravomocí Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) či se zajištěním snazší dostupnosti levnějších generických léků.

Po debatě o covidu začali šéfové států a vlád diskutovat o plánovaném zpřísnění emisních závazků EU k roku 2030. Na samotné změně výše omezení ze 40 na nejméně 55 procent proti hodnotám z roku 1990 panuje podle diplomatů shoda. Některé státy východního křídla EU včetně Česka chtějí v této věci do závěrů summitu dostat jasné záruky finanční podpory, které se jim ze společné pokladny dostane výměnou například za zavírání uhelných elektráren. Část zemí chtěla před klimatickou shodou vyřešit klíčové související téma, kterým je pat okolo nového sedmiletého rozpočtu. Šéf summitu Charles Michel proto po zhruba hodinové přestávce změnil pořadí témat a lídři se začali bavit o spojení unijních peněz a vlády práva.