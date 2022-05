Moderna v EU požádala o schválení covidové vakcíny i pro děti mladší šesti let

— Autor: ČTK

Americká firma Moderna požádala evropské úřady o schválení své vakcíny proti covidu-19 i pro děti ve věku od šesti měsíců do šesti let. Společnost, která tento týden podobný krok učinila i v USA, to dnes oznámila v prohlášení.