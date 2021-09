Na Sardinii zadrželi bývalého katalánského premiéra Puigdemonta

Puigdemont odcestoval na Sardinii, aby se zúčastnil folklórního festivalu a jednal s tamními politiky. Sardinie totiž patří k regionům, kde se část politiků snaží prosadit nezávislost na Itálii. "Když přistál na letišti v Algheru, tak ho zadržela policie," uvedla v prohlášení Puigdemontova poslanecká kancelář.

Soud v Sassari by měl nyní rozhodnout, zda politika vydá do Španělska či nikoliv. Stání je naplánováno na dnešní dopoledne, ačkoliv podle agentury ANSA není jasné, zda soudce rovnou rozhodne o extradici. "Věříme, že justiční orgány Puigdemonta propustí. Je to už počtvrté, co se tohle stalo," prohlásil politikův právní obhájce Gonzalo Boyer.

Puigdemont je členem Evropského parlamentu, který ho ale zbavil poslanecké imunity. Proti tomuto rozhodnutí podal katalánský politik námitku k soudu, který o ní ještě nerozhodl. Katalánský politik žije trvale v Belgii, která ho do Španělska nevydala. Tam ho státní zástupci chtějí soudit za uspořádání referenda o nezávislosti v říjnu roku 2017 a další aktivity ve prospěch nezávislosti Katalánska. Puigdemont byl tehdy katalánským premiérem a separatističtí politici vypsali plebiscit navzdory nesouhlasu vlády v Madridu a soudů.

Za uspořádání referenda v roce 2017 bylo odsouzeno devět katalánských politiků, a to k mnoha letům vězení. Letos v červnu pro ně španělská vláda schválila milost a byli propuštěni na svobodu. Milost se ale nestahuje na Puigdemonta ani další obviněné politiky, kteří před soudem uprchli do zahraničí.

Není to přitom poprvé, co byl Puigdemont od útěku do Belgie zatčen, napsal list El País a připomněl rok 2018, kdy politika zatkla německá policie. Tamní soud ho na základě zatykače kvůli vzpouře do Španělska nevydal.

Referendum v roce 2017 vyvolalo nejhlubší politickou krizi ve Španělsku za poslední desetiletí - katalánský parlament vyhlásil nezávislost a Madrid následně zavedl přímou vládu nad regionem, připomněl dnes server BBC News. Současné zatčení Puigdemonta je pro španělskou vládu nepříjemné - levicová koalice v Madridu právě zahájila rozhovory s katalánskou vládou ve snaze zklidnit napětí a najít dlouhodobé řešení krize, poznamenal korespondent britské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice v Madridu.

Zadržení Puigdemonta vyvolalo vlnu reakcí u španělských politiků

Zadržení bývalého katalánského premiéra a současného europoslance Carlese Puigdemonta na Sardinii vyvolalo vlnu reakcí u španělských politiků - v táboře stran podporujících nezávislost Katalánska, ale také u jeho oponentů. Zatímco představitelé hnutí za nezávislost zatčení odsuzují a označují ho za další příklad "represí", jeho političtí protivníci podle španělských médií vesměs žádají, aby byl vydán do Španělska a souzen.

Jsem s vámi, reagoval na adresu Puigdemonta šéf současné katalánské vlády Pere Aragonès na twitteru, kde také odsoudil jeho zadržení a dodal, že "soudní represe musí přestat". "Amnestie je jediná cesta vpřed. Sebeurčení je jediné řešení," poznamenal politik, jenž nahradil Puigdemonta na pozici katalánského lídra a je považován za umírněnějšího zastánce katalánské nezávislosti. Podle agentury AFP se za jeho vlády vztahy mezi Barcelonou a Madridem zlepšily. Podle serveru ABC Aragonès přerušil svůj dnešní program, aby se mohl plně věnovat otázce Puigdemontova zadržení.

Zadržení politika odsoudil rovněž někdejší Puigdemontův vicepremiér Oriol Junqueras, jenž vede stranu Republikánská levice Katalánska (ERC). Také on v této souvislosti vyzval k amnestii, sebeurčení a nezávislosti Katalánska a Puigdemontovi vyjádřil "veškerou podporu".

Představitel strany Společně pro Katalánsko (JxC) Jordi Sànchez podle listu El País uvedl, že se zadrženým politikem po jeho zatčení hovořil. "Je klidný a přesvědčený, že španělská justice opět podvedla evropské soudy, když nechala aktivovat evropské zatykače, které aktivovány být neměly," sdělil.

Šéf konzervativní Lidové strany Pablo Casado naopak zprávy o zatčení Puigdemonta přivítal. "Za svůj puč proti ústavní zákonnosti musí být ve Španělsku souzen," napsal na twitteru.

Poslankyně Inés Arrimadasová ze strany Ciudadanos, která vystupuje tvrdě proti separatismu, označila zatčení za "dobrou zprávu pro demokraty" a dodala, že doufá, že se bude "zodpovídat španělskému soudnímu systému".

Ignacio Garriga, lídr strany Vox v Katalánsku, prohlásil, že Puigdemont musí být "okamžitě vydán Španělsku, aby se zodpovídal ze všech zločinů spáchaných na celém španělském národě".

Španělská vláda podle serveru BBC News v prohlášení uvedla, že katalánský politik by se měl "podrobit justici jako každý jiný občan". "Zatčení (Carlese) Puigdemonta odpovídá probíhajícímu soudnímu řízení, jež se vztahuje na každého občana EU, který se musí zodpovídat před soudem," sdělil kabinet.

Puigdemonta zadržela policie na Sardinii ve čtvrtek večer po jeho příletu na letiště v Algheru. Podle katalánského deníku La Vanguardia byl současný europoslanec zadržen na základě zatykače, který vydal španělský nejvyšší soud. Politik by měl dnes stanout před italským soudem.