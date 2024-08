Pod svícnem je největší tma. Katalánský lídr se nečekaně ukázal v Barceloně a znovu zmizel

Na čtvrtá a další místa v Top 10 si už česká olympijská výprava na právě probíhajících hrách v Paříži zvykla, ale pokud se o nějakém čtvrtém místu může říct, že je tím nejcennějším, bylo by to asi čtvrté místo oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Tomu s jeho pokusem 88,50 metru jen o čtyři centimetry unikla medaile. Tak kvalitní finále oštěpařů tu dlouho nebylo a postaral se o to především Pákistánec Aršad Nadím, jemuž se povedlo hodit oštěp do vzdálenosti 92,97 metru, čímž tak zaznamenal nový olympijský rekord a zajistil si olympijské zlato.