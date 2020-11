Na Slovensku ubylo nových případů koronaviru. Polsko a Maďarsko naopak hlásí rekordy

V pondělí na Slovensku, které má téměř 5,5 milionu obyvatel, přibylo 1727 na koronavirus pozitivně testovaných osob, uvedlo ministerstvo. To je nejnižší počet nových případů nákazy od začátku minulého týdne. Vůbec nejvyšší denní přírůstek infikovaných, a to 3363 osob, odhalily laboratoře minulý týden ve čtvrtek.

Slovensko o víkendu otestovalo na koronavirus dvě třetiny svých obyvatel. Antigenní testy odhalily 38.359 nakažených, kteří by měli nastoupit do karantény. Údaje z celostátního testování nejsou započítány do běžné statistiky nakažených, do které Bratislava zařazuje výsledky přesnějších laboratorních PCR testů.

Onemocnění covid-19 podlehlo dosud na Slovensku 235 lidí. Země do statistik zahrnuje úmrtí na plicní formu covidu-19, což je určováno pitvou.

Slovensko má v současnosti 49.064 aktivních případů nákazy. V nemocnicích je hospitalizováno 1327 pacientů s covidem-19, z nich 96 bylo napojeno na umělou plicní ventilaci.

Maďarská vláda dnes oznámila, že za poslední den testy potvrdily koronavirus u dalších 3989 lidí. To je dosud největší denní přírůstek od vypuknutí pandemie. Maďarsko rovněž za posledních 24 hodin eviduje 84 lidí, kteří s covidem-19 zemřeli, což je rovněž rekordní počet, píše agentura Reuters.

Maďarská risková agentura MTI podotkla, že s covidem-19 umírali zemřeli zejména starší lidé, kteří měli ještě jiné nemoci. Celkem se ve skoro desetimilionovém Maďarsku prokazatelně dosud virem infikovalo 86.769 osob, zemřelo 1973 lidí. Zotavilo se 20.856 Maďarů. V nemocnicích se léčí v současné době 4767 pacientů s covidem-19, přičemž 348 jich potřebuje plicní ventilátory.

Maďarsko stále omezuje vstup lidí do země a vláda vyzvala obyvatele, aby se neúčastnili větších akcí. Povinné je nošení roušek ve veřejné dopravě, obchodech, kinech či divadlech anebo ve zdravotnických zařízeních. Od pondělí si budou muset obyvatelé země zakrývat ústa a nos také v restauracích a sportovních zařízeních, píše MTI. Restaurace a zábavní podniky musejí mít také po 23 hodině zavřeno a jsou zakázány návštěvy nemocnic a pečovatelských domovů.

V Polsku se mezitím počet lidí, kteří se od začátku pandemie nakazili koronavirem, zvýšil na 414.844. Oznámilo to dnes polské ministerstvo zdravotnictví. Za poslední den testy prokázaly virus u 19.364 osob. Počet nově potvrzených případů SARS-CoV-2 v zemi se tak za poslední méně než dva týdny zdvojnásobil, upozorňuje Reuters. Dosud nejvyšší denní přírůstek Polsko evidovalo v sobotu, kdy se nákaza potvrdila u 21.897 testovaných.

V zemi se 38 miliony obyvatel dosud s covidem-19 zemřelo 6102 pacientů, v posledním dni 227 lidí.

Mamy 19 364 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2959), śląskiego (2407), wielkopolskiego (2114), małopolskiego (2106), dolnośląskiego (1964), pomorskiego (1317), lubelskiego (1290), łódzkiego (1110), podkarpackiego (929), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 3, 2020

List Rzeczpospolita podotkl, že s covidem-19 leží v polských nemocnicích 18.160 pacientů, což je nejvíce od začátku pandemie. Země má kapacitu 25.902 dostupných lůžek pro nemocné s touto nákazou. Rekordní je rovněž počet lidí, kteří potřebují plicní ventilátor, takových pacientů země registruje 1550, přičemž ventilátorů má k dispozici 1979.

Wojsko Polskie pomaga już w 339 szpitalach na terenie całej Polski. Działają 202 zespoły wymazowe i 220 punktów, w których pobierane są próbki do badań na obecność #koronawirus. Żołnierze pomagają także w kilkudziesięciu DPSach. pic.twitter.com/8lbeWa3iNK — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 3, 2020

Polská vláda 24. října v reakci na šíření nákazy zpřísnila opatření proti koronaviru a celá země se proměnila v takzvanou červenou zónu, mimo jiné setkávat se najednou může nejvýše pět osob. Navzdory epidemické situaci v Polsku neustávají hromadné protesty proti zpřísnění zákona o potratech. Naposledy vyšli Poláci do ulic v pondělí.