Náčelníkovi polské armády hrozilo odvolání kvůli prohře ve virtuální válce

Virtuální porážka Poláků byla podle zdrojů serveru z armády předem naplánována, aby ministrovi poskytla vhodnou záminku zbavit se generála. A prezident Andrzej Duda výměnu náčelníka generálního štábu odmítl, napsal server.

Andrzejczaka měl v čele armády nahradit generál Wieslaw Kukula, který je velitelem vojsk územní obrany. Před tím však velel jen jednotce speciálních sil, zatímco zkušený generál Andrzejczak se těší velkému respektu. Ani generál Kukula podle serveru o povýšení sám neusiloval.

"Signály, že ministerstvo obrany vytlačuje šéfa štábu na okraj, jsou vysílané už dlouho," řekl serveru penzionovaný generál Miroslaw Różański a upozornil, že ministerstvo náčelníkovi odebralo část pravomocí, což jej zřejmě mělo přimět, aby sám odstoupil.

Když se tak nestalo, do bulvárního tisku unikla informace o cvičení s drtivou porážkou Poláků, přestože ti do virtuálního boje proti Rusku již nasadili i nejnovější stíhačky a rakety, které koupili v USA, ale ještě je do své výzbroje nezařadili.

Není žádným tajemstvím, že proti Rusům by se polská armáda dokázala sama bránit jen několik dnů. Zkušené důstojníky tak podle portálu výsledek manévrů nepřekvapil, zaskočil je však únik informací do médií a připisování viny za virtuální katastrofu náčelníkovi generálního štábu.

"Cvičení se odehrálo na politickou objednávku," tvrdí generál Mieczysław Gocul, který sám býval náčelníkem generálního štábu.

Cvičení podle zdrojů portálu připravil generál Boguslav Samol, který je pokládán za velice blízkého nynější vládní straně, přestože v minulosti absolvoval moskevskou vojenskou akademii, a šéfka ministrova politického kabinetu Agnieszka Glapiaková, považovaná za "šedou eminenci" ministerstva. "Nešlo o cvičení, ale o spiknutí," řekl Onetu jeden z důstojníků.

"Je to šíření nesmyslů, výmyslů a lží vytvářených okolím frustrovaného generála Różańského," oponoval náměstek ministra obrany Wojciech Skurkiewicz a vše popřel. Médiím jde podle něj o to, aby rozeštvaly ministerstvo obrany a prezidentský palác, ale to se jim nepovede.

Generál Andrzejczak má své působení v čele generálního štábu ukončit letos v červenci. Výběr jeho nástupce se nejspíše stane výsledkem kompromisu.