Německá vláda: Na rozhodnutí o Nord Streamu 2 je ještě brzy

"Je ještě příliš brzy," řekl Seibert na dotazy novinářů, zda Merkelová kvůli případu Navalného přehodnocuje postoj k plynovodu, kterým má po dně Baltského moře proudit do Německa ruský zemní plyn. Německý ministr Heiko Maas v rozhovoru s německým nedělníkem Bild am Sonntag naznačil, že součástí reakce Berlína by mohl být i téměř dostavěný Nord Stream 2.

"Kancléřka se k těmto víkendovým vyjádřením ministra zahraničí připojila," řekl Seibert. "Je toho názoru, že by bylo chybou něco předem vyloučit," dodal o kancléřčině postoji její mluvčí. Dodal, že Merkelová s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ještě o otravě Navalného nehovořila.

Seibert a ani jeho kolegové z ministerstev zahraničí a hospodářství nechtěli věc podrobněji komentovat. Ministerstvo hospodářství na dotaz o možných dopadech pozastavení projektu uvedlo, že nebude spekulovat o tom, co by se mohlo, případně nemohlo stát.

Někteří němečtí politici, mimo jiné i ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, který se uchází o vedení kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU), ale také zástupci průmyslu se k možnému ohrožení Nord Streamu 2 stavějí zdráhavě. Zdůrazňují, že plynovod je hospodářský, nikoli politický projekt. Na to upozorňuje i Moskva.

Seibert připomněl, že německá vláda oznámila nález nervově paralytické látky ze skupiny novičok v těle Navalného teprve před týdnem ve středu, což je krátká doba na to, aby se záležitost vysvětlila a aby Berlín s evropskými partnery odpověděl.

Navalnyj, který v srpnu zkolaboval během vnitroruského letu, byl na žádost rodiny přepraven na léčení do berlínské kliniky Charité. V Německu odborníci zjistili, že předák opozice byl otráven, což ale Moskva zpochybňuje. Berlín tvrdí, že jeho zjištění jsou nezpochybnitelná, od Ruska proto vyžaduje vysvětlení a vypátrání viníků.