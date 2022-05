Německý kancléř Scholz slíbil další pomoc Ukrajině, včetně vojenské

— Autor: ČTK

Německý kancléř Olaf Scholz v prvomájovém projevu v Düsseldorfu slíbil další pomoc Ukrajině, a to včetně té vojenské. Od řady demonstrujících, kteří do západoněmeckého města přišli oslavit svátek práce, za to sklidil hlasitou kritiku. Z davu se podle veřejnoprávní televize ARD ozývala slova jako válečný štváč a lhář.