Němečtí virologové varují před nákazou covidem na školách, dvě se musely zavřít

"Chybějící preventivní a kontrolní mechanismy mohou v krátké době vést k lokálním ohniskům nákazy, která si mohou vynutit uzavření škol," uvedla německá Virologická společnost. "Varujeme před představou, že děti v pandemii a přenosu nákazy nehrají žádnou roli," dodali vědci s tím, že podcenění situace na školách může způsobit újmu jak samotným dětem, tak i obnově hospodářství.

V pondělí skončily letní prázdniny v Meklenbursku-Předním Pomořansku, ve čtvrtek v Hamburku. Příští týden opět usednou do lavic také žáci ve Šlesvicku-Holštýnsku, Berlíně, Braniborsku a Severním Porýní-Vestfálsku.

Mezi navrhovanými opatřeními na snížení rizika přenosu nákazy na školách doporučují epidemiologové omezovat počet žáků ve třídě v závislosti na počtu nově odhalených infekcí. Měly by být rovněž vytvořeny menší skupiny dětí, jejichž složení by se pokud možno nemělo během výuky měnit. V případě, že by koncem roku přerostl počet infikovaných kritickou úroveň, navrhují epidemiologové protáhnout vánoční prázdniny.

V Meklenbursku-Předním Pomořansku už musely být kvůli odhalené nákaze zavřeny první dvě školy. Jedná se o gymnázium ve městě Ludwigslust, kde byla pozitivně testována učitelka. S ohledem na skutečnost, že v novém školním roce ještě nestihla učit a do kontaktu se studenty se nedostala, bude škola s přibližně 800 studenty preventivně uzavřena pouze do příští středy. Všech 55 učitelů nicméně podstoupí test na koronavirus.

Druhým případem je základní škola v přímořském letovisku Graal-Müritz, kde se nakazil jeden ze školáků. Děti tu dnes mají výuku pod širým nebem, od pondělí bude škola na dva týdny už zcela uzavřena. Všichni žáci, učitelé i další personál musejí do karantény.