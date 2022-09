Nord Stream asi poškodily exploze stovek kilogramů výbušnin, uniklo velké množství metanu

Dánsko a Švédsko se nezúčastní dnešního zasedání Rady bezpečnosti OSN, na kterém by se o poškození plynovodu v Baltském moři mělo jednat. Země ale poslaly dopis, který obsahuje dosavadní zjištění dánských a švédských úřadů, řekl dnes dánský ministr zahraničí Jeppe Kofod. Podle něj je poškození plynovodu mezinárodním problémem, protože se jedná o "útok na evropskou energetickou infrastrukturu".

Podle údajů zaznamenaných seizmology plynovod poškodily výbuchy o síle srovnatelné s explozemi "několika stovek kilogramů trhavin", stojí v dopise. Obě země v textu uvádí, že jsou velmi znepokojené dopady na životní prostředí a námořní přepravu v Baltu.

Podle švédského ministra energetiky Farmanbara je velmi pravděpodobné, že byl plynovod poškozen úmyslně, napsala dnes agentura Reuters. "A je velmi nepravděpodobné, že by to mohl udělat někdo jiný než nějaký stát, aniž by se na to přišlo dříve," dodal švédský ministr.

O únicích z plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, které vedou po dně Baltu z Ruska do Německa, tento týden informovaly dánské a švédské úřady. Podle Evropské unie i politiků z jednotlivých evropských zemí stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky. Zatím ovšem není jasné, co přesně poškození způsobilo. Rusko odmítlo, že by bylo za škody zodpovědné, a naopak zmiňovalo Spojené státy. Kreml označil za "absurdní" obvinění Ukrajiny, že Moskva ničí svou infrastrukturu, aby prohloubila energetickou krizi v Evropě a vyvolala na Západě před zimou paniku.

Z poškozeného plynovodu Nord Stream uniklo velké množství metanu, tvrdí vědci

Z poškozeného plynovodu Nord Stream uniklo do vzduchu velké množství metanu, který je významným skleníkovým plynem. Podle prvních odhadů se jedná o množství srovnatelné s ročními emisemi metanu města o velikosti Paříže. Informovala o tom dnes pozorovací síť emisí skleníkových plynů ICOS. Podle norských badatelů se nad poškozeným plynovodem vytvořil metanový oblak, který se zřejmě v příštích dnech posune na sever.

Podle střediska ICOS se kvůli poškození plynovodu Nord Stream dostalo do vzduchu "obrovské množství metanu". Středisko to usuzuje z údajů pozemních měřících stanic ve Finsku, Švédsku a Norsku.

Přesné množství uniklého metanu není podle představitele střediska Alexe Vermeulena možné určit. Mohou za to "složité meteorologické podmínky" v oblasti i fakt, že metan z plynovodu stále uniká. Podle prvních odhadů však uniklé množství plynu je srovnatelné s ročními emisemi města o velikosti Paříže či státu srovnatelného s Dánskem.

První výpočet dnes zveřejnili badatelé z norského ústavu pro výzkum ovzduší (Nilu). Podle záznamů z měřících stanic odhadli, že se do vzduchu z plynovodu dostalo na 80.000 tun metanu. "Nic podobného jsme dříve nezaznamenali," řekla televizi NRK badatelka Cathrine Lundová Myhreová.

"Pro lidi to není nebezpečné. V takové koncentraci se nejedná o hořlavý plyn," uvedl další badatel z norského ústavu Stephen Matthew Platt. Metan se podle něj přesune více na sever k Finsku směrem, kterým vane vítr.