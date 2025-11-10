Němečtí vyšetřovatelé se domnívají, že skupina Ukrajinců, která údajně provedla sabotáž na plynovodech Nord Stream (Severní proud) v Baltském moři, jednala pod přímým vedením tehdejšího vrchního velitele Ozbrojených sil Ukrajiny, generála Valerije Zalužného. Tuto informaci přinesl deník The Wall Street Journal. Podle zjištění německé policie, prokuratury a dalších osob, které jsou se spisem obeznámeny, existuje jasný obraz o tom, jak elitní ukrajinská vojenská jednotka útoky uskutečnila pod Zalužného velením.
Cílem diverzantů bylo údajně snížit příjmy Ruska z ropy a oslabit jeho ekonomické vazby s Německem. Vyšetřovací tým z Postupimi položil základy pro vydání zatykačů na tři vojáky speciální ukrajinské vojenské jednotky a čtyři veterány hlubinného potápění, když vystopoval půjčovny lodí, telefony a registrační značky vozidel.
Klíčovým důkazem se stala zrnitá černobílá fotografie pořízená německým rychlostním radarem. Byla na ní tvář ukrajinského hlubinného potápěče, kterého policie identifikovala pomocí komerčního softwaru pro rozpoznávání obličejů. Během několika minut pak nalezli jeho profily na sociálních sítích, které je navedly k dalším podezřelým.
Potápěč, kterého tým vystopoval v Polsku, byl následně převezen na Ukrajinu v černém BMW s diplomatickými značkami, za jehož volantem měl být ukrajinský vojenský atašé ve Varšavě. Velitel diverzní jednotky byl mezitím nalezen v Itálii po náročném pátrání. Detektivové měli zpočátku k dispozici pouze pasovou fotografii usmívajícího se muže, která pocházela z ukrajinského cestovního dokladu vystaveného na cizí jméno, což je podle policie typické pro operace ukrajinských tajných služeb.
Pohraniční policie jedné ze spřátelených zemí brzy našla shodu. Detektivové získali kopii jeho pasu s pravým jménem a datem narození. Identifikovali ho jako Serhije K., šestačtyřicetiletého veterána Bezpečnostní služby Ukrajiny. Serhij K. velel protiletadlové jednotce během bitvy o Kyjev na začátku války a vstoupil do speciální jednotky v první den ruské invaze.
Očekává se, že italští soudci rozhodnou do prosince o tom, zda bude Ukrajinec vydán do Německa. Německá policie je připravena poslat speciální letoun, který Serhije z Itálie převezme do Hamburku k soudu. Už koncem října soud v italské Boloni rozhodl o jeho vydání, ale obhajoba podala odvolání k Nejvyššímu soudu. Serhij K. po tomto rozhodnutí zahájil hladovku a jeho zdravotní stav se prudce zhoršil, jak informoval ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec.
