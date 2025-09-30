V Polsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na explozích plynovodů Nord Stream

Mluvčí okresního státního zastupitelství ve Varšavě potvrdil zadržení ukrajinského občana v Polsku, který je podezřelý z účasti na podmořských explozích plynovodů Nord Stream v roce 2022, které poškodily potrubí mezi Ruskem a Německem. Muž, označený pouze jako Volodymyr Z., byl zajištěn ve středopolském Pruszkowě a převezen na varšavské státní zastupitelství. O zatčení poprvé informovala polská rozhlasová stanice RMF FM. 

Zadržení proběhlo na základě evropského zatykače vydaného německými úřady. Mluvčí úřadu Piotr Antoni Skiba uvedl, že celé jméno muže nemohlo být zveřejněno z důvodu ochrany soukromí. Německá spolková prokuratura se k záležitosti bezprostředně nevyjádřila.

Podle informací RMF FM německé úřady muže označují za potápěčského instruktora, který se v září 2022 vydal na Baltské moře na jachtě. Odtud se měl ponořit a umístit na potrubí výbušninu.

Zadržený je podezřelý z poškození plynovodů Nord Stream, které byly postaveny pro přepravu ruského zemního plynu do Německa pod Baltským mořem. Exploze z 26. září 2022 zvýšily napětí v souvislosti s válkou na Ukrajině, neboť evropské země se snažily odstavit od ruských energetických zdrojů po invazi na Ukrajinu.

Advokát Volodymyra Z., Tymoteusz Paprocki, pro RMF FM prohlásil, že se bude bránit vydání klienta do Německa. Upozornil, že v zemi jeho klienta probíhá válka v plném rozsahu a Nord Stream vlastní ruský Gazprom, který financuje válečné aktivity Ruska. Proto podle něj „nevidí žádnou možnost“ vznést obvinění proti komukoli, kdo se těchto událostí účastnil. Advokát také vyjádřil pochybnosti o tom, zda se jeho klient skutečně na sabotáži podílel, a čeká na oficiální informace o úmyslech německé justice.

Toto zatčení navazuje na případ dalšího Ukrajince, který byl zatčen minulý měsíc v Itálii a je rovněž spojován s explozemi na podmořském potrubí.

Jsme ve válce, fronta není jen na východě, prohlásil expředseda vojenského výboru NATO

