Exploze, které roztrhly ruské plynovody, vyvolávají v Evropě rozkoly i po letech

Bylo to koncem září, kdy Baltské moře rozčeřily tlumené výbuchy a proud bublin. Exploze zasáhly dva plynovody Nord Stream, ruskou plynovou dálnici do Evropy, jen několik měsíců po zahájení plné invaze Moskvy na Ukrajinu. I po letech se otřesy z této noci šíří po celém kontinentu. Útok na tyto kontroverzní plynovody v roce 2022 okamžitě spustil mezinárodní pátrání, přičemž podezření padlo na Rusko a dokonce i Spojené státy musely popírat svou účast, píše CNN.
Dnes se kolem výbuchů stále točí záhadné otazníky, a to i přesto, že Německo připravuje trestní stíhání proti podezřelým ukrajinským sabotérům. Úsilí Polska zmařit tento případ, zjevně ve snaze chránit svého spojence Ukrajinu, však vyvolalo v Evropě nové napětí. Německo je odhodláno dotáhnout kauzu Nord Stream k soudu a vydalo zatykače na dva ukrajinské občany, kteří jsou podezřelí z účasti na výbuchu: Volodymyra Žuravlova, zadrženého v Polsku, a Serhije Kuzněcova, zadrženého v Itálii.
Polský soud v polovině října osvobodil Žuravlova a zablokoval jeho vydání, čímž vážně podkopal naděje Berlína na stíhání. Soudce Dariusz Lubowski ve svém verdiktu prohlásil, že pokud by výbuchy plynovodu Nord Stream byly ukrajinským sabotážním aktem, jednalo by se o ospravedlnitelnou odpověď na nevyprovokovanou invazi. Soudce konstatoval, že pokud by byla organizátorem činu skutečně Ukrajina, pak by pouze ona mohla nést odpovědnost za tuto událost. Osmačtyřicetiletý Žuravlov, který je obviněn z toho, že jako „vycvičený potápěč“ nastražil výbušniny z pronajaté jachty, vinu popírá a tvrdí, že byl v době incidentu na Ukrajině.
Druhý podezřelý, devětačtyřicetiletý Serhij Kuzněcov, bývalý ukrajinský voják, který je považován za koordinátora operace, byl zadržen v srpnu v Itálii. Jeho obhájce Nicola Canestrini uvedl, že Kuzněcov popírá jakékoli pochybení a odvolává se proti rozhodnutí italského Nejvyššího soudu o jeho vydání do Německa.
Polský premiér Donald Tusk se ostře postavil proti stíhání. Prohlásil, že „problémem Evropy, Ukrajiny, Litvy a Polska není to, že byl Nord Stream 2 vyhozen do povětří, ale to, že byl vůbec postaven“. Tusk dále dodal, že není v zájmu Polska ani ve jménu slušnosti a spravedlnosti obvinit nebo vydat tohoto občana jinému státu. Postoj Polska odráží dlouhodobé obavy mnoha zemí, sahající až do roku 2007, kdy Polsko Nord Stream kritizovalo jako pokus Ruska rozdělit EU.
Tuskův postoj vyvolal v Evropě rozpory. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, jehož země je spojencem Ruska, označil Tuskův postoj za „šokující“ a napsal, že Evropa si nepřeje premiéry, kteří hájí teroristy. Pro mnohé v severní Evropě je honba za tím, kdo Nord Stream vyhodil do povětří, jen odklonem od připomenutí, jakým způsobem byl tento plynovod původně postaven.
Země jako Litva a Estonsko varují, že právní stíhání v izolaci může vést k zapomenutí, jak vůbec ke krizi došlo. Bývalá sovětská Evropa, v čele s Polskem, se cítí konečně odčiněna poté, co desítky let varovala před snahou Německa a dalších evropských mocností upevňovat vazby s Ruskem.
Německo nicméně ve stíhání pokračuje. Stefan Meister z Německé rady pro zahraniční vztahy uvedl, že Německo je stát založený na právu a že stíhání slouží i domácím účelům. Jde o důvěryhodnost systému v době, kdy populistická strana AfD zpochybňuje státní instituce. Německo, které bylo hlavní silou za plynovody a čerpalo z nich výhody, se nyní zřejmě snaží od celého případu distancovat.
Mlha obklopující případ pouze živenapětí v Evropě v době, kdy je nanejvýš důležitá jednota proti Rusku. Vytváří tak další „zlomy v alianci“. Přestože Německo usiluje o spravedlnost, ruský plyn proudit do Evropy již nebude. Od roku 2021 klesl podíl Ruska na dovozu plynu do EU z více než 40 % na přibližně 11 % v roce 2024. Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna to shrnul slovy, že „správné místo pro Nord Stream 2 je na dně moře, v kusech“.
Související
WSJ: Sabotáž na plynovodech Nord Stream mohl podle německých vyšetřovatelů nařídit Zalužnyj
V Polsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na explozích plynovodů Nord Stream
Aktuálně se děje
před 47 minutami
Exploze, které roztrhly ruské plynovody, vyvolávají v Evropě rozkoly i po letech
před 2 hodinami
Rusko stále častěji cílí na vlaky: Útoky na ukrajinskou železniční síť se zintenzivňují
před 2 hodinami
OBRAZEM: Zazněly modlitby za Sněmovnu i dobré vztahy se Slovenskem. Česko se loučí s Dominikem Dukou
před 3 hodinami
Jak se rodí vláda? Ministerské posty mají dostat Metnar a Zůna
před 4 hodinami
Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou zádušní mší ve Svatovítské katedrále
před 5 hodinami
Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu
před 7 hodinami
BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky
před 8 hodinami
Předpověď počasí na sváteční pondělí. Meteorologové naznačili, jak bude
včera
Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi
včera
Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně
včera
Česko začalo regulovat psychomodulační látky
včera
Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády
včera
Primář z Domažlic odešel od soudu s výjimečným trestem. Odsedí si 28 let
včera
Deset let od masakru v Bataclanu: Jak teroristické útoky změnily Francii?
včera
Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?
včera
Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války
včera
"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku
včera
Sok-jol chtěl vyprovokovat Kim Čong-una. Měl posílat drony do Pchjongjangu
včera
Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů
včera
Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka
Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) oznámila, že se jí podařilo zabránit pokusu Ukrajiny o atentát na vysoce postaveného kremelského úředníka, ke kterému mělo dojít na území Ruska během jeho návštěvy hřbitova. Toto tvrzení přišlo v době, kdy obyvatelé Kyjeva zažili další těžkou noc pod smrtícími ruskými vzdušnými útoky, při nichž podle ukrajinských představitelů zahynuli nejméně čtyři lidé. FSB ve svém pátečním prohlášení uvedla, že se ukrajinské speciální služby pokoušely zaútočit na nejmenovaného, ale jako „jednoho z nejvýše postavených činitelů ruského státu“ popsaného úředníka. K útoku mělo dojít, když dotyčný navštěvoval hroby svých příbuzných na hřbitově nedaleko Moskvy.
Zdroj: Libor Novák