Onet: Polské stroje MiG-29 Ukrajina dostane, chce to ale čas

Vyžaduje to podle něj ale diplomatické úsilí a také odstranění všech systémů NATO z těchto stíhaček. Část polských stíhaček MiG-29 pochází z Česka, které je získalo při dělení československého letectva a později je vyměnilo za polské vrtulníky.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell v pondělí prohlásil, že západní země hodlají "dodat Ukrajině dokonce stíhačky". To vyvolalo vlnu spekulací. Ukrajina disponuje stíhačkami MiG-29 sovětské konstrukce, a má na ně tak vycvičené piloty a infrastrukturu potřebnou k jejich provozu. Některá média na začátku týdne informovala, že z aliančních zemí mají letadla MiG-29 ve výbavě jen Polsko, Bulharsko a Slovensko a že se tyto země již rozhodly předat je ukrajinskému letectvu.

"Snažili jsme se ochladit emoce. Naše zdroje v armádě sice potvrdily plány předat polské letouny Ukrajině, ale varovaly, že ještě žádné rozhodnutí nepadlo," napsal Onet.

Ukrajinské velení podle něj přililo oleje do ohně zprávou, že Ukrajina má dostat od Polska, Bulharska a Slovenska více než 70 stíhaček MiG-29 a bitevníků Su-25. Konkrétně Bulharsko mělo podle něj poskytnout 16 migů a 14 suček, Polsko 28 migů a Slovensko 12 migů. Ukrajinci dokonce tvrdili, že v případě potřeby budou moci letouny s ukrajinskými piloty vzlétat ze základen v Polsku.

"Z našich poznatků ale vyplývá, že Západ po celou dobu svádí tichou, pro veřejnost neviditelnou válku prostřednictvím zvláštních služeb a diplomacie. Cílem je maximální podpora Ukrajině, ale takovým způsobem, aby se válka nerozšířila na celý svět. Vždyť agresorem je stát řízený nepředvídatelným Vladimirem Putinem a skupinou jestřábů v jeho okolí, kteří - pokud si najdou záminku, anebo se budou cítit přitisknutí ke zdi - nebudou váhat použít jaderné zbraně. Putin ostatně už v neděli takto hrozil," poznamenal polský server.

Polské letectvo disponuje třemi desítkami stíhaček MiG-29. Jsou to staré stroje sovětské výroby, které se ale po léta modernizovaly. Kromě moderní avioniky jsou v nich vestavěny alianční systémy spojení a rozpoznání. Po mnoho let střežily polské nebe, než je začaly nahrazovat moderní stíhačky F-16 americké výroby, kterých Polsko koupilo 48 kusů.

Podle serveru Onet je díky tomu Polsko na rozdíl od Bulharska a zvláště Slovenska v komfortní situaci. Vzdušný prostor obou menších zemí totiž dosud střeží stroje sovětské výroby, protože stíhačky F-16 ještě nedorazily. V této situaci si oba státy nemohou dovolit zbavit se bojových letadel. Podle webu Onet by naopak pro Polsko ztráta MiGů-29 nebyla bolestná a jejich předání Ukrajině by citelně posílilo ukrajinské letectvo, které v bojích téměř vykrvácelo.

Než se tak stane, budou podle serveru nutné některé mezikroky: letouny se musí dostat na Ukrajinu v rámci pomoci od Evropské unie či NATO, protože bezpečnost Polska vyžaduje, aby to bylo mezinárodní gesto.

Všechny tyto formální věci jsou o to důležitější, že stíhačky MiG-29 budou první vyspělejší technikou, jakou ukrajinská armáda dostane od spojenců. Než se tak stane, budou muset být polské migy přemalovány a zbaveny všech systémů, které se nesmějí dostat do rukou nepřítele v případě sestřelení. Aby ukrajinští piloti dokázali využít všech možností těchto strojů, museli by se také seznámit se všemi úpravami vykonanými v Polsku.