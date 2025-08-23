Ukrajinci přišli o uznávaného pilota. Zelenskyj ho letos vyznamenal

Lucie Podzimková

23. srpna 2025 18:41

Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie
Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie Foto: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ukrajinské letectvo přišlo v brzkých hodinách sobotního dne o významnou osobnost. Úspěšný pilot stroje MiG-29 Serhij Bondar zemřel po úspěšném dokončení mise, která byla jeho poslední. Úmrtí letce potvrdilo armádní letectvo. 

Bondar zemřel během přistání, uvedlo letectvo v prohlášení. Příčina a okolnosti tragické události jsou předmětem probíhajícího vyšetřování. Nadřízení piloti nijak nespecifikovali, v čem spočívala jeho poslední mise. 

Jak upozornil web Kyiv Independent, Ukrajina čelí ruským vzdušným úderům, jejichž intenzita v posledních měsících sílí, stále častěji. Piloti během nich spolupracují s pozemními prvky protivzdušné obrany na odražení útoků. Rusko během uplynulé noci vypustilo celkem 49 bojových dronů íránské výroby. Třináct strojů zasáhlo cíl, zbylých 36 zlikvidovala ukrajinská protivzdušná obrana, informovala armáda. 

Zesnulý Bondar se narodil v roce 1979 a byl uznávaným pilotem vojenského letectva. V červnu byl formálně vyznamenán s dalšími vojáky, když obdržel státní cenu za osobní odvahu při ochraně suverenity ukrajinského státu a jeho teritoriální integrity. Příslušný dekret podepsal prezident Volodymyr Zelenskyj. 

Rusko nařizuje instalaci aplikace Max. Svoboda občanů je opět ve vážném ohrožení

Válka na Ukrajině od dvojice fotografů. Komentář

Bod zlomu na Ukrajině. Začíná hra o to, kdo se zlomí jako první

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov žádá, aby se Moskva podílela na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jinak je podle něj nelze brát vážně. Pro Západ i Kyjev jsou takovéto návrhy nepřijatelné, protože by v praxi znamenaly ruské právo veta. Jenže právě tato neústupnost může prodloužit válku na roky. Kreml věří, že Ukrajinu zlomí dřív, než se rozpadne režim Vladimira Putina. Západ si teď musí promyslet, jestli ještě je schopen vydržet další dlouhé roky konfliktu. 

