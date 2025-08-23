Ukrajinci přišli o uznávaného pilota. Zelenskyj ho letos vyznamenal

Ukrajinské letectvo přišlo v brzkých hodinách sobotního dne o významnou osobnost. Úspěšný pilot stroje MiG-29 Serhij Bondar zemřel po úspěšném dokončení mise, která byla jeho poslední. Úmrtí letce potvrdilo armádní letectvo.
Bondar zemřel během přistání, uvedlo letectvo v prohlášení. Příčina a okolnosti tragické události jsou předmětem probíhajícího vyšetřování. Nadřízení piloti nijak nespecifikovali, v čem spočívala jeho poslední mise.
Jak upozornil web Kyiv Independent, Ukrajina čelí ruským vzdušným úderům, jejichž intenzita v posledních měsících sílí, stále častěji. Piloti během nich spolupracují s pozemními prvky protivzdušné obrany na odražení útoků. Rusko během uplynulé noci vypustilo celkem 49 bojových dronů íránské výroby. Třináct strojů zasáhlo cíl, zbylých 36 zlikvidovala ukrajinská protivzdušná obrana, informovala armáda.
Zesnulý Bondar se narodil v roce 1979 a byl uznávaným pilotem vojenského letectva. V červnu byl formálně vyznamenán s dalšími vojáky, když obdržel státní cenu za osobní odvahu při ochraně suverenity ukrajinského státu a jeho teritoriální integrity. Příslušný dekret podepsal prezident Volodymyr Zelenskyj.
Armáda Ukrajina , MiG-29 , válka na Ukrajině
