Prokuratura na Slovensku potvrdila: Darování stíhaček Ukrajině nebylo trestným činem

Libor Novák

11. listopadu 2025 21:01

Polský MiG-29
Polský MiG-29 Foto: wikipedia.org

Převod stíhaček MiG-29 z majetku Slovenska na Ukrajinu, který proběhl na jaře 2023, nebyl trestným činem. Rozhodla o tom bratislavská prokuratura. Vyšetřování tak končí stíhání bývalého premiéra Eduarda Hegera a jeho ministra obrany Jaroslava Naďa, na něž podalo trestní oznámení současné ministerstvo obrany.

Slovensko darovalo Ukrajině celou svou flotilu stíhaček sovětské éry MiG-29 a dva protiletadlové systémy na jaře roku 2023, čímž se stalo první zemí, která Kyjevu poslala bojové letouny po invazi Ruska v únoru 2022.

Současné ministerstvo obrany, které spadá pod vládu premiéra Roberta Fica udržující vřelé vztahy s Ruskem, podalo loni v červnu trestní oznámení proti tehdejšímu premiérovi Eduardu Hegerovi a jeho ministru obrany Jaroslavu Naďovi, kteří o daru rozhodli.

Oba politici odmítli obvinění ministerstva, že se dopustili sabotáže, zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě veřejného majetku. Bratislavský vyšetřovatel zastavil trestní stíhání 30. října. Mluvčí prokuratury uvedla, že bylo dostatečně prokázáno, že „skutek, v němž je vedeno trestní stíhání, není trestným činem a není důvod k postoupení věci“.

Vyšetřování dospělo k závěru, že darování vojenského vybavení Ukrajině nezpůsobilo Slovensku žádnou újmu, jak ji definuje tamní trestní zákoník. Zároveň se neprokázalo, že by členové vlády jednali „v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného neoprávněný prospěch“ nebo že by překročili své pravomoci.

Jaroslav Naď v reakci na to na Facebooku uvedl: „Potvrdilo se to, co opakovaně tvrdím: že vláda Eduarda Hegera, se mnou jako ministrem obrany, konala nejen morálně správně, ale i v národním zájmu Slovenské republiky a plně v souladu s platnými zákony a ústavou v souvislosti s darováním letadel MiG-29.“ Naď dodal, že očekává omluvu od Ficovy vlády.

Zdroj: Libor Novák

