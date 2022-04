Papež by mohl jet do Polska za běženci

"Bolí mě to, co se nyní děje. Nepoučili jsme se. Kéž se Pán smiluje nad námi všemi. Všichni jsme vinni! Mír pro Ukrajinu," napsal v pondělí na twitteru papež, jehož citovala argentinská média. Papež už minulý měsíc vytkl obecně politikům, že "vládnou světu, jako by byl šachovnicí". To, co se děje nyní na Ukrajině, označil za výsledek staré logiky moci, která dominuje takzvané geopolitice. Kritizoval i zvýšení výdajů na dvě procenta HDP státy NATO. "Skutečnou odpovědí není více zbraní, více sankcí, více politických a vojenských aliancí, ale jiný přístup k vládnutí světu, ne cenění zubů," dodal.

Papež ruskou invazi na Ukrajinu opakovaně odsoudil a vyzval k mírovým jednáním. Už den po začátku ruské invaze v neobvyklém kroku navštívil ruskou ambasádu v Římě, kde jednal s ruským velvyslancem ve Vatikánu Alexandrem Avdějevem. Vyjádřil mu velké obavy o humanitární situaci na Ukrajině a podle argentinských médií nabídl zprostředkovat jednání mezi Kyjevem a Moskvou.

Agentura Télam v pondělí napsala, že papež by se mohl v Polsku u ukrajinských hranic setkat s uprchlíky, které z jejich vlasti vyhnala ruská invaze, a odsloužit tam mši. Tato varianta je podle vatikánských zdrojů mnohem více pravděpodobná než návštěva Ukrajiny, k níž papeže pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či kyjevský starosta Vitalij Kličko.

Papež v sobotu při návštěvě Malty novinářům řekl, že by mohl navštívit Kyjev. V letadle cestou z Malty zpět do Říma uvedl, že tato varianta "je na stole jako jedna z možností". "Ale nevím, zda bude možné ji uskutečnit," citovala argentinská média papeže. "Jsem připraven udělat všechno pro to, aby tato válka skončila," dodala hlava katolická církve s tím, že vatikánská diplomacie v tomto směru dělá, co může. Snaží se také dojednat schůzku papeže s moskevským patriarchou Kirillem, která by se podle papeže mohla uskutečnit na Blízkém východě.

Papež, jehož návštěva Malty se soustředila na situaci uprchlíků, v neděli na twitteru také vyzval Evropu, aby byla stejně štědrá k běžencům prchajícím z Afriky a Blízkého východu jako k ukrajinským migrantům.