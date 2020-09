První očkování proti koronaviru by mohlo být v lednu, oznámil rakouský ministr

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První očkování proti koronaviru by se v Rakousku mohlo uskutečnit v lednu, pokud to umožní příznivé okolnosti. Řekl to dnes podle agentury APA ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. Do konce roku by podle něj mohla mít země k dispozici 600.000 dávek očkovacích látek pro 300.000 lidí.