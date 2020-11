Rakousko v lednu zahájí systematické očkování proti covidu, první na řadě budou senioři

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Systematické očkování rakouské populace proti covidu-19 začne v lednu, a to nejdříve v domovech seniorů a v pečovatelských domech u personálu a lidí starších 65 let. Oznámil to dnes na tiskové konferenci ve Vídni rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober, který chce proočkovat výraznou většinu obyvatel.