Řecko od ledna zabránilo asi 40 tisícům ilegálních přechodů z Turecka, uvedl ministr

"V prvních čtyřech měsících roku 2022 se asi 40.000 migrantů pokusilo ilegálně dostat do (naší) země," řekl dnes Theodorikakos televizi Skai. Dodal, že tento počet se týká pozemní hranice s Tureckem, kterou z velké části tvoří řeka Evros. Přechod přes ni je v posledních týdnech jednodušší, protože průtok vody je v ní nyní nižší.

Ministr také znovu vzkázal Turecku, že Řecko nebude tolerovat pašování lidí do své země. Atény viní sousední zemi, že dostatečně nebrání odchodu migrantů ze svého území. Ankara naopak kritizuje Řecko, že zatlačuje lodě s migranty v Egejském moři násilně zpět do Turecka. Z této praktiky, označované anglicky jako pushback, viní dlouhodobě nevládní organizace i unijní agenturu pro ostrahu hranic Frontex.

Řecko loni v březnu na pozemní hranici s Tureckem posílilo hraniční kontroly poté, co se na turecké straně během několika dnů nahromadily desítky tisíc migrantů. Vydali se tam z vnitrozemí poté, co turecká vláda oznámila, že už jim nebude bránit v cestě do EU. Řecká vláda poté rovněž zvýšila plot, který v některých místech na pozemní hranici s Tureckem instalovala už před lety.

Podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo letos do Řecka z Turecka na 3700 migrantů, z toho skoro dva tisíce přes pozemní hranici. Loni to bylo za celý rok asi 9200 běženců, z toho 4830 přešlo přes pozemní hranici.