Řecko vyřadí ČR ze zemí s nutností předložit test na covid

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Řecko vyřadí Českou republiku ze seznamu zemí, jejíž občané mají povinnost předkládat test na koronavirus při vstupu do Řecka. Na twitteru to bez konkrétního termínu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo zahraničí dnes na téže sociální síti uvedlo, že pracuje na návratu k volnému cestování do Řecka od 1. září. Termín, od kterého má vyřazení Česka platit, ČTK zjišťuje.