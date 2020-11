Rozhovory mezi EU a Británií byly přerušeny, jeden z vyjednávačů má covid

Brusel i Londýn nyní řeší, kdy bude s ohledem na zdraví vyjednávačů možné vrátit se k rokování. Činitelé obou stran se shodují, že na překonání trvajících rozporů blokujících dohodu zbývají již jen dny.

Zatím bezvýsledná jednání o podobě dalších vztahů trvají od chvíle, kdy Británie na konci letošního ledna po 47 letech opustila evropský blok. Přechodné období, po jehož skončení v případě "divokého" rozchodu bez příslušné dohody zatíží obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty, přitom potrvá již jen necelých šest týdnů. Představitelé unie i Británie se na začátku tohoto kola jednání probíhajícího v Bruselu shodovali, že dohoda je stále možná, na její dojednání však zbývá čas nejvýše do příštího týdne. Nákaza v unijním týmu časovou tíseň dále komplikuje.

I am close contact with @michelbarnier about the situation. The health of our teams comes first. I would like to thank the @EU_Commission for their immediate help and support. https://t.co/bXPtY1EgHd