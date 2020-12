Rozhovory s Británií spějí k rozhodnutí. EU bude jednotná, prohlásil Michel

Aktualizováno 12:29 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Země Evropské unie se až do poslední chvíle budou snažit o jednotu při vyjednávání s Británií. Prohlásil to dnes předseda Evropské rady Charles Michel, podle něhož by mohlo příštích několik dní přiblížit odpověď na otázku, zda bude možné dosažení dohody o uspořádání vztahů po britském odchodu z evropského bloku. Sedmadvacítka zemí podle něj stále nemíní ustoupit v klíčových požadavcích.