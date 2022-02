Scholz se vyslovil striktně proti dodávkám zbraní na Ukrajinu

"Spolková vláda má již mnoho let jasnou politiku, že nebudeme dodávat do krizových oblastí a že nebudeme dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu," řekl Scholz krátce před odletem. "Tak to měla má předchůdkyně, tak to bylo správně a správné to i zůstane," řekl kancléř, který Merkelovou nahradil loni v prosinci.

Scholz přitom zmínil, že se z řad veřejnosti ozývají i jiné hlasy, ale že většina Němců to vidí stejně jako on. "Ale mojí povinností je dělat to, co je v zájmu německého lidu a co je v tomto případě také názorem občanů naší země."

Německý kancléř čelil obvinění od partnerů v NATO ve východní Evropě, ale také ze strany Spojených států, že během ukrajinské krize vyvíjí příliš malý tlak na Rusko. V pondělí si Scholz chce podle agentury DPA u amerického prezidenta Joea Bidena ověřit, že partneři Německa vědí, koho v této zemi mají, jak se nedávno vyjádřil v reakci na otázku, jak se on sám při takové kritice cítí.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků, čímž vyvolalo obavy Západu, že se připravuje na vojenskou akci na Ukrajině. Moskva odmítá náznaky, že má v plánu Ukrajinu napadnout. Tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od Spojených států a NATO žádá kromě jiného záruku, že aliance nepřijme Ukrajinu za člena, a nebude tak zvyšovat svoji přítomnost v blízkosti Ruska.

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jack Sullivan dnes řekl, že Rusko by mohlo zahájit invazi do několika dnů či týdnů. Je ale podle něj i možné, že se Moskva rozhodne pro diplomatické řešení.

Český prezident Miloš Zeman dnes prohlásil, že nesdílí obavy z případné ruské agrese vůči Ukrajině. Řekl také, že by nepodpořil vyslání českých vojáků k východním hranicím NATO.