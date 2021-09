Scholz věří, že SPD v Německu vyhraje. Souhlasí jeho příznivci i průzkumy

Scholz má reálnou šanci stát se příštím německým kancléřem. Jeho sociální demokracie se v posledních týdnech drží v předvolebních průzkumech na prvním místě, těsně před konzervativní unií CDU/CSU, kterou do voleb vede předseda CDU Armin Laschet. Podle analytiků lze ovšem výsledek nedělního hlasování jen těžko předpovědět a kancléř nakonec poprvé v poválečných dějinách Německa nemusí pocházet z vítězné strany.

Scholz, který v pátek oficiálně zakončil předvolební kampaň SPD v Kolíně nad Rýnem, se dnes sešel s voliči v postupimském obvodě, ve kterém sám kandiduje na poslance. Soupeří zde například s kancléřskou kandidátkou Zelených Annalenou Baerbockovou. Komorní akce na náměstí Johana Boumana, kterému dominovala dodávka s prodejnou kebabu Öz Döner, se zúčastnilo pár stovek místních. Byli mezi nimi straníci, příznivci sociální demokracie, ale i lidé, kteří Scholze podpořit nehodlají.

"Čím silnější SPD bude, tím lépe," vyhnul se Scholz odpovědi jednoho z přítomných na otázku, jaká koalice by mu byla po volbách nejmilejší. Znovu ale zopakoval, že SPD má nejblíže k Zeleným. "Přeji si dobrý výsledek a to, abych byl pověřen sestavením příští německé vlády," dodal.

"Mě přesvědčil, i když už předtím jsem byla rozhodnutá volit SPD," řekla po akci ČTK mladá maminka s kočárkem Nadine. "Nás teď trápí hlavně nedostupné bydlení a líbilo se mi, co o tom říkal," dodala. Bydlení se týkalo hned několik dotazů, které přítomní současnému ministr financí položili. Zajímali se ale také o to, jak chce bojovat s inflací a s klimatickými změnami, jak zajistit udržitelnost důchodového systému, ale třeba i o to, jak hodlá zlepšit vztahy Německa s Ruskem.

"Určitě vyhrajeme. Před půlrokem jsem si to ještě nemyslel, ale nyní jsem optimista," řekl sedmdesátník Rolf, který pomáhal s organizací akce a rozdával ženám červené růže, symbol sociální demokracie.

"Přišel jsem si ho poslechnout, protože bydlím opodál, ale nepřesvědčil mě," prohlásil naopak padesátník Alex. "Seděl do teď ve vládě a nic nezměnil," dodal. SPD tvořila koaliční vládu s konzervativní unií CDU/CSU dosluhující kancléřky Merkelové od roku 2013. Scholz je od roku 2018 vicekancléřem a ministrem financí.

Na svém posledním mítinku končící předvolební kampaně se Scholz zdržel asi dvě hodiny. Po otázkách z publika zodpověděl i dotazy novinářů, rozdal autogramy, vyfotil se s příznivci, jejich psy i dětmi. Na závěr si zašel potřást rukou se zaměstnanci dodávky s kebabem, kteří po celou dobu předvolební akce možného budoucího německého kancléře neúnavně prodávali rychlé občerstvení.