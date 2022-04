Scholz vzkázal Putinovi, že Západ vůči němu kvůli nesmyslné válce pociťuje vztek

"Pociťujeme nesmírný smutek kvůli obětem a - i to je třeba říct - vztek vůči ruskému prezidentovi a této nesmyslné válce," řekl Scholz po videokonferenci šéfů zemí skupiny G7, které se účastnili také vrcholní představitelé EU a NATO a prezidenti Polska a Rumunska. "Zastavte ostřelování na Ukrajině, umožněte okamžitě klid zbraní a stáhněte svá vojska. Zastavte tuto strašnou válku," obrátil se také šéf německé vlády na ruského prezidenta Putina.

Podle vyjádření italské vlády při dnešním jednání panovala mezi lídry shoda na potřebě zesílit tlak na Kreml a zvýšit mezinárodní izolaci Ruska. Prohlášení zmiňuje přijetí nových sankcí, konkrétní kroky ale Řím neuvedl.

Scholz předtím zopakoval, že země NATO jsou proti vojenskému zapojení do bojů na Ukrajině, Západ ji ale nadále bude podporovat dodávkami zbraní. Scholz řekl, že Německo nejdříve posílalo techniku ze zásob bundeswehru, své možnosti v tomto ohledu ale už prakticky vyčerpalo. "Požádali jsme německý zbrojní průmysl, aby nám řekl, jaký materiál může v nejbližší době dodat," řekl Scholz. Ukrajina si pak vybere, co bude potřebovat, "a my na to vyčleníme potřebné peníze", uvedl kancléř. V této souvislosti mluvil o protitankových zbraních, munici a zařízeních protivzdušné obrany.

Dodal, že spojenci v NATO, kteří Ukrajině dodávají zbraně sovětské výroby, dostanou náhradu.

Americký prezident Joe Biden se k obsahu dnešního jednání s desítkou dalších lídrů podrobně nevyjádřil. Když se jej novináři během cesty do státu New Hampshire ptali, zda USA pošlou na Ukrajinu další dělostřeleckou techniku, odpověděl, že ano. Bidenova vláda minulý týden oznámila nový balík obranné pomoci zahrnující i 18 houfnic. Činitel z ministerstva obrany dnes řekl médiím, že jeden let s vybavením z tohoto balíku už dorazil do Evropy, zatímco v nejbližších hodinách přistanou další.