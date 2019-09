Složitý právní problém? Přerušení schůze britské sněmovny řeší 11 členů nejvyššího soudu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spor kolem rozhodnutí britské vlády přerušit na téměř pět týdnů zasedání parlamentu dnes dospěl k nejvyššímu soudu Spojeného království. Teprve podruhé v jeho historii bude do verdiktu promlouvat 11 z 12 členů soudního senátu, tedy nejvyšší možný počet. Pokud stejně jako skotský odvolací soud dojdou k závěru, že postup premiéra Borise Johnsona byl nezákonný, mohli by se britští zákonodárci vrátit do práce ještě před nyní plánovaným koncem probíhající přestávky. Verdikt by mohl padnout ve čtvrtek.