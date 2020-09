Soudní dvůr EU podpořil unijní pravidlo o síťové neutralitě

Poskytovatelé internetového připojení podle něj nesmějí svými tarify podporovat využívání určitých služeb na úkor jiných. Agentura Reuters rozhodnutí označuje za ránu pro telekomunikační firmy, které usilují o větší volnost při účtování poplatků.

Dnešní stanovisko představuje první verdikt nejvyššího unijního soudu na téma pravidel kolem síťové neutrality, která EU přijala v roce 2015. Příslušné nařízení požaduje, aby operátoři nedělali rozdíly mezi různými datovými toky na internetu, a zakazuje jim cílené blokování či zpomalování provozu a nabízení zpoplatněných výhod.

O stanovisko Soudního dvora EU požádal maďarský soud v souvislosti s kauzou společnosti Telenor Magyarország. Spory se vedou o to, zda operátor může zákazníkům nabízet balíčky datových služeb, u nichž se do spotřeby dat nepočítá provoz spojený s používáním vybraných aplikací. Maďarský regulační orgán to v roce 2017 označil za porušení unijních pravidel a nařídil dané nabídky zrušit. Společnost Telenor Magyarország pak rozhodnutí soudně napadla.

"Požadavky ohledně ochrany uživatelů internetu a přistupování k provozu nediskriminačním způsobem znemožňují poskytovateli internetového připojení, aby upřednostňoval určité aplikace a služby prostřednictvím balíčků, které těmto aplikacím a službám dávají výhodu 'nulového tarifu', a uvalil na používání jiných aplikací a služeb opatření blokující nebo zpomalující provoz," komentovali záležitost soudci Soudního dvora EU.

Agentura Reuters uvádí, že telekomunikační firmy v této souvislosti usilují o zmírnění pravidel ve snaze zvýšit si příjmy ze speciálních služeb včetně internetového připojení pro automobily a další zařízení. Současný režim EU ale má silnou podporu ze strany velkých technologických společností a spotřebitelských sdružení.