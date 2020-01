"Nedovolíme žádné zemi, aby se dotkla byť jen milimetru vod u Kanárských ostrovů," komentoval hlasování marockého parlamentu Ángel Víctor Torres, který je premiérem španělského autonomního regionu Kanárské ostrovy. I s ním by měla po návštěvě Maroka jednat španělská ministryně zahraničí, která se podle deníku El País bude snažit uklidnit situaci.

Španělská vláda se snaží vyhnout konfrontaci s Marokem mimo jiné proto, že africká země v posledním roce zlepšila spolupráci s Madridem v migrační politice. Díky tomu se loni více než o polovinu snížily počty migrantů z Afriky do Španělska. V roce 2018 bylo Španělsko hlavní vstupní branou běženců z Afriky do Evropy, než ho loni předběhlo Řecko. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky připlulo loni do Španělska 26.170 migrantů a asi 6350 dalších překonalo pozemní hranici z Maroka do španělských enkláv Ceutě a Melille.

Nový marocký zákon, který ještě musí schválit druhá komora tamního parlamentu a podepsat marocký král, rozšiřuje ekonomickou zónu jihozápadně od Kanárských ostrovů. Do stejné oblasti ale chce rozšířit těžbu i Madrid. V oblasti se nachází podpořská sopečná hora Tropic, která je bohatá na prvek tellur, používaný mimo jiné při výrobě solárních panelů.

Podle společného průzkumu Španělska a Británie z roku 2016 se tam zřejmě nachází největší dosud známé ložisko s tellurem. Mělo by tam být i velké ložisko kobaltu, který se používá například pro výrobu baterií do elekroautomobilů.