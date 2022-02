Starší 50 let mohou v Itálii do práce jen s očkováním či po uzdravení z covidu

V případě opakovaného porušení tohoto opatření, která začalo v Itálii platit dnes, přijdou i o část platu. Informují o tom místní média. Lidem mladším 50 let stačí pro vstup na pracoviště nadále jen negativní test na koronavirus.

Pokud zaměstnanec starší 50 let přijde na pracoviště čtyři dny bez superzeleného covidového certifikátu, pátý den se mu zastaví vyplácení mzdy. Jinak ale nesmí být disciplinárně postižen ani o práci nesmí kvůli tomu přijít, uvedl server stanici Sky TG24. Nová povinnost se netýká lidí, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Jim ale musí zaměstnavatel přidělit práci mimo kolektiv, budou muset například pracovat z domova. Opaření by mělo podle vládního dekretu trvat do 15. června.

Pro lidi starší 50 let platí v Itálii už od 1. února povinnost očkování proti covidu-19 pod pokutou sto eur. Mladší 50 let očkováni být nemusí a na pracoviště jim stačí takzvaný zelený pas, tedy potvrzení o negativním testu na koronavirus. Povinnost covidových pasů potvrzujících očkování, prodělání covidu-19 či negativní test na koronavirus, zavedli v Itálii na pracovišti pro všechny zaměstnance loni v říjnu. Dvě úrovně covidových certifikátů vytvořila italská vláda loni v prosinci.

Superzelený pas je v Itálii vyžadován pro většinu volnočasových aktivit. Potřeba je při vstupu do restaurací, kin, veřejné dopravy, sportovních center, muzeí či na lyžařské vleky. Nižší úroveň certifikátu, tedy s negativním testem, je od začátku tohoto měsíce nutná i pro návštěvu pošty, bank a většiny obchodů, výjimkou jsou lékárny či obchody s potravinami a základním zbožím, včetně například potřeb pro domácí mazlíčky.

Se zlepšující se epidemickou situací nicméně i Itálie některá opatření zmírňuje, například od minulého pátku už tam nejsou povinné roušky na veřejnosti venku, výjimkou jsou větší shromáždění. Dalšího zmírnění by se Italové mohli podle místních médií dočkat příští měsíc. Jako první by mohla padnout povinnost základního covidového certifikátu pro návštěvy bank, obchodů či kadeřnictví.

V Itálii platí stále nouzový stav, který vláda vyhlásila před dvěma lety kvůli pandemii covidu-19 a opakovaně ho se souhlasem parlamentu prodlužovala. Nouzový stav má skončit 31. března a jeho další prodloužení se neočekává. Jeho konec ale podle místních médií neznamená automaticky konec covidových pasů ani dalších protikoronavirových opatření.