Státy EU kvůli mutaci omikron omezují vstup na své území, ruší lety z jihu Afriky

Mnoho států v obavách z nové mutace koronaviru nejčastěji omezuje cestování ze zemí na jihu Afriky, vedle Jihoafrické republiky i z Botswany, Namibie, Lesotha, eSwatini, Mosambiku nebo Zimbabwe. Restrikce se ale v některých případech týkají i cest z Hongkongu, Izraele či Belgie.

Například nizozemský ministr zdravotnictví Hugo de Jonge uvedl, že zákaz se bude vztahovat na všechny země v jižní Africe. Cestující, kteří jsou teď na cestě, budou muset po příletu do Nizozemska do karantény. "Jde o preventivní opatření, které má zpomalit šíření nové varianty, jež může být nakažlivější," prohlásil.

Italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza podepsal nařízení zakazující vstup na italské území lidem, kteří v posledních 14 dnech byli v Jihoafrické republice a dalších šesti afrických zemích kolem zasažené oblasti. "Naši vědci začali prověřovat novou variantu B.1.1.529, do té doby postupujeme s maximální opatrností," uvedl Speranza.

Francie s okamžitou platností zastavila lety ze sedmi zemí ležících na jihu afrického kontinentu. Opatření zatím platí pro následujících nejméně 48 hodin. "Lidi, kteří v posledních 14 dnech cestovali do jedné z těchto zemí, vyzýváme, aby se co nejdříve přihlásili úřadům a podstoupili PCR test," uvedl úřad premiéra Jeana Castexe.

Chorvatsko zpřísní pravidla pro cestující z několika zemí, řekl novinářům ministr vnitra Davor Božinović. "Zakážeme příjezdy z některých zemí nebo zavedeme 14denní karanténu s povinným testováním," dodal. Opatření se podle něj budou týkat cestujících z několika jihoafrických zemí a Hongkongu.

Řecko povolí vstup na své území cestujícím ze zemí na jihu afrického kontinentu pouze v případě cest z nezbytných důvodů. Lidé se také budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Další test je bude čekat po příjezdu do země, kde také budou muset do desetidenní karantény.

Do izolace budou muset rovněž cestovatelé v Norsku, kteří přijedou ze zemí na jihu Afriky, uvedl norský premiér Jonas Gahr Störe. Dánsko podle agentury Reuters zakazuje všechny cesty na jih afrického kontinentu, které nejsou nezbytné.

Kypr zakázal příjezd z řady afrických států četně JAR - týká se lidí, kteří v těchto zemích pobývali v posledních 14 dnech. Netýká se Kypřanů ani například těch občanů EU, kteří se prokážou negativním PCR testem a znovu se otestují po příletu. Budou muset také na deset dní do karantény v hotelích, které jsou určeny k tomuto účelu.

Švýcarsko zpřísňuje pravidla pro cesty z jihoafrického regionu, Hongkongu, Izraele a Belgie. Země zároveň zakázala vstup na své území lidem cestujícím z těchto států, kteří nejsou občany Švýcarska, zemí schengenského prostoru nebo jeho rezidenty. Švýcarsko zároveň pozastavilo všechny přímé lety ze zemí na jihu Afriky.

Rusko od neděle omezí vstup cizincům, kteří žijí v Hongkongu a v některých zemích na jihu Afriky, anebo tam pobývali v posledních deseti dnech. Restrikce pro cestující z těchto zem zavádí i Guatemala. Saúdská Arábie oznámila, že pozastavuje lety do sedmi zemí na jihu Afriky. Maroko zakázalo vstup cestujícím, kteří do země přijíždějí ze sedmi zemí tohoto regionu. Podobně reagoval Bahrajn. Indické úřady podle BBC nařídily přísnější kontroly a testy pro cestující z JAR, Botswany a Hongkongu.

Británie zakázala lety z JAR a dalších zemí regionu už ve čtvrtek. Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová uvedla, že Evropská komise navrhne zastavení letů z jihu Afriky do Evropské unie. Podobná opatření oznámil Singapur. Japonsko zpřísní hraniční kontroly cestujících z JAR a dalších pěti afrických zemí. Německo bude s účinností od soboty považovat JAR kvůli nové variantě koronaviru za oblast s mutacemi, což znamená i zákaz letů. Od soboty se také omezí vstup do České republiky z osmi afrických zemí.

Země EU souhlasí se zastavením letů z jihu Afriky kvůli nové variantě koronaviru

Země Evropské unie souhlasí se zastavením letů ze sedmi států v jižní Africe kvůli výskytu nové varianty koronaviru. Informovalo o tom slovinské předsednictví po jednání zdravotních expertů z členských zemí sedmadvacítky. Během dneška toto opatření navrhla Evropská komise. Verze koronaviru s označením B.1.1.529 se rychle šíří v nejlidnatější provincii Jihoafrické republiky a podle vědců jsou dosavadní poznatky o ní znepokojivé. Nese totiž mimořádný počet mutací, a mohla by tak být agresivnější než předchozí varianty.

Výbor zdravotních expertů z unijních zemí "souhlasí, že je potřeba aktivovat nouzovou brzdu a zavést dočasné restrikce na všechny cesty do Evropské unie z jižní Afriky," uvedlo na twitteru slovinské předsednictví. Mluvčí Evropské komise Eric Mamer upřesnil, že zákaz se vztahuje na Botswanu, Svazijsko, Lesotho, Mosambik, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe.

Předsedkyně Evropské komise dříve během dneška řekla, že "veškeré lety z těchto zemí by měly být zrušeny do doby, než budeme mít jasno ohledně toho, jak závažné jsou mutace této varianty". Zdůraznila, že cestující, kteří se vrátí z dotyčné oblasti, musejí dodržovat přísná karanténní opatření.

Komise nemá pravomoc zákaz příjezdů členským státům nařídit, může jej však doporučit a dohlížet na jeho koordinaci. Konečné rozhodnutí je však na jednotlivých unijních zemích, z nichž se většina v dosavadních pandemických omezeních cest do EU s názorem komise shodovala.

Mluvčí komise Adalbert Jahnz dnes uvedl, že Evropská agentura pro bezpečnost v letectví (EASA) vydá doporučení pro evropská letiště a aerolinky, jak k nové situaci přistupovat.

EU se rozhodla jednat den poté, co na brífinku před novou variantou viru SARS-CoV-2 varovalo jihoafrické ministerstvo zdravotnictví. Tamní vědci uvedli, že u varianty B.1.1.529 detekovali "velmi nezvyklou konstelaci" mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být tedy výrazně nakažlivější. Zda je skutečně nebezpečnější než dosud známé varianty viru, ale zatím nelze s jistotou tvrdit, dnes by měla o věci jednat speciální pracovní skupina Světové zdravotnické organizace (WHO).

Jihoafričtí vědci evidují rychlé šíření nové formy viru v provincii Gauteng, která zahrnuje města Johannesburg a Pretoria. Kromě JAR byla detekována i v Botswaně a Hongkongu a v Izraeli. První výskyt této mutace v Evropě potvrdila Belgie.