Stoltenberg: NATO podpoří Ukrajinu, do konfliktu ale nevstoupí

Summit podle něj schválí další posilování východního křídla aliance včetně vytvoření čtyř bojových skupin na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Bulharsku. Vůdci zemí by se měli také zavázat k dalšímu zvyšování výdajů na obranu.

Šéfové třicítky aliančních států v čele s americkým prezidentem Joem Bidenem se scházejí přesně měsíc od vypuknutí ruské invaze, po němž většina zemí začala Kyjevu dodávat zbraně a další vojenské vybavení. Podle Stoltenberga bude tato podpora pokračovat a zahrne i spolupráci při boji proti kybernetickým útokům či při postupu proti možnému chemickému nebo jadernému útoku. Biden tento týden varoval, že ruský prezident Vladimir Putin právě chemický útok připravuje.

"Jakékoli použití chemických zbraní zásadně změní povahu konfliktu, bude nehorázným porušením mezinárodního práva a přinese dalekosáhlé a vážné důsledky," řekl krátce před začátkem summitu Stoltenberg, podle něhož se mohou s následky chemického útoku na Ukrajině potýkat i sousední členské země aliance. Její šéf odmítl spekulovat, zda by to vtáhlo NATO do konfliktu s Ruskem, pouze zopakoval, že aliance je připravena bránit všechny své členy.

S lídry NATO se na dálku spojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který opakovaně požaduje vytvoření bezletové zóny či poskytnutí stíhaček. Ani s jedním NATO podle Stoltenberga souhlasit nebude, neboť se chce vyhnout přímému střetu s Ruskem, který by přinesl ještě více obětí než válka na Ukrajině.