Unijní úřady souhlasí s obnovením provozu letadel Boeing 737 MAX

"Po důkladné analýze jsme dospěli k závěru, že letoun 737 MAX se může bezpečně vrátit do služby," uvedl šéf EASA Patrick Ky. Provoz letadel byl v březnu 2019 přerušen po nehodách v Indonésii a v Etiopii, při kterých zemřelo celkem 346 lidí.

Povolení k návratu do vzduchu se týká upravené verze letounu Boeing 737 MAX s řadou bezpečnostních vylepšení. Mezi podmínky EASA pro návrat letounů do služby patří rovněž adekvátní školení pilotů. "Budeme i nadále pozorně sledovat provoz letadel 737 MAX, jakmile vstoupí zpět do služby," upozornil Ky.

Problémy kolem letadel 737 MAX už stály americkou společnost Boeing desítky miliard dolarů. Loni navíc firmu zasáhl útlum osobní letecké dopravy v důsledku pandemie covidu-19. Boeing loni dodal zákazníkům pouze 157 letadel, což je nejméně za 43 let. Dodávky byly asi o 60 procent nižší než v roce 2019.