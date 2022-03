Uprchlická vlna sílí. Do Polska v sobotu dorazilo 129 tisíc lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Příliv lidí prchajících do Polska kvůli válce na Ukrajině sílí, za sobotu polští pohraničníci odbavili asi 129.000 osob, uvedla dnes polská hraniční stráž na twitteru. To je druhý den v řadě rekordní počet. Od začátku ruské invaze přišlo do Polska 922.400 lidí z Ukrajiny.