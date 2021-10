USA a EU oznámí dohodu o ukončení sporu o cla na ocel a hliník

Detaily dohody se ještě dokončují. Podle dvou zdrojů dohoda umožní zemím EU vyvážet do Spojených států ročně 3,3 milionu tun oceli bez cla, a to v rámci systému celních kvót. Vyšší objemy dovozu budou podléhat clu, ale určité ocelářské produkty, které v minulém roce získaly výjimky z amerických cel, by se mohly dovážet bezcelně nad rámec kvót. Včetně výjimek by tak v příštím roce byl od cla osvobozen dovoz 4,3 milionu tun oceli.

Současný spor zahájil v roce 2018 tehdejší americký prezident Donald Trump, který zavedl cla na dovoz oceli a hliníku z EU a z řady dalších států. Široce kritizované opatření zdůvodnil tím, že dovoz těchto produktů ohrožuje americkou ekonomiku a tím i národní bezpečnost. EU reagovala zavedením odvetných cel na vybrané zboží z USA, například na motocykly Harley-Davidson anebo džínsy Levi Strauss.

Informace o dohodě přichází ve chvíli, kdy se v Římě setkávají nejvyšší představitelé skupiny největších ekonomik světa G20. Pokud bude dohoda o víkendu oznámena, budou mít USA a EU měsíc na její zavedení. Na konci listopadu se totiž mají zvýšit evropská odvetná cla na americké produkty.

Technicky dohoda nechává v platnosti americká cla na ocel 25 procent a na hliník deset procent zavedená z důvodu národní bezpečnosti. V praxi ale osvobozuje od cel podstatnou část evropského dovozu.