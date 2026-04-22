Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.
První hlášený incident se týkal kontejnerové lodi Epaminondas, plující pod řeckou vlajkou. Podle britských zdrojů se událost odehrála patnáct námořních mil severovýchodně od Ománu. Britské námořnictvo uvedlo, že k plavidlu připlul ozbrojený člun revolučních gard a bez předchozí rádiové výzvy na loď zahájil palbu, což způsobilo těžké poškození můstku plavidla.
V otázce komunikace mezi íránskými gardami a posádkou lodi však panují rozporuplné verze. Zatímco britské středisko UKMTO trvá na svém původním hlášení, že loď neobdržela žádnou rádiovou výzvu, íránská média přišla s odlišnou interpretací. Agentura Nour News, která je napojená na íránskou Nejvyšší národní bezpečnostní radu, tvrdí, že kapitán lodi ve skutečnosti ignoroval varování íránských ozbrojených sil.
Podle zpráv z íránských médií nebylo cílem útoků pouze plavidlo Epaminondas, ale celkem tři nákladní lodě, které se v průlivu pohybovaly. Íránské zdroje, včetně agentury Fars napojené na revoluční gardy, uvádějí, že IRGC se podařilo všechna tři plavidla zasáhnout.
Osud těchto lodí se různí. Podle íránských prohlášení byla loď Euphoria, plující pod panamskou vlajkou a vlastněná společností ze Spojených arabských emirátů, po útoku donucena změnit kurz a nyní se nachází najetá na mělčině u íránského pobřeží. Další dvě plavidla, MSC Francesca a zmiňovaná loď Epaminondas, byla podle prohlášení námořnictva revolučních gard zadržena a odkloněna směrem k íránskému břehu.
Tato eskalace přichází v době, kdy je politické napětí mezi Teheránem a Washingtonem na bodu mrazu, a to i přes nedávné prodloužení příměří ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro íránskou stranu však toto příměří nemá žádnou váhu. Mahdí Mohammádí, poradce předsedy íránského parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa, označil Trumpův krok za bezvýznamný.
Podle Mohammádího jde o jasnou lest, jejímž cílem je pouze získat čas pro přípravu překvapivého vojenského úderu ze strany USA. Ve svém vyjádření na sociální síti X uvedl, že pokračující americká „blokáda“ průlivu je v podstatě rovnocenná bombardování a Írán na ni musí reagovat vojenskou silou. Zdůraznil, že nastal čas, aby Írán převzal v konfliktu iniciativu.
Současné útoky jsou vyvrcholením dlouhodobějšího napětí, během kterého Spojené státy uplatňují v průlivu námořní blokádu. Ta následovala poté, co Írán v předchozích týdnech efektivně uzavřel tuto frekventovanou obchodní trasu. Situace se dále vyhrotila tuto neděli, kdy americké námořnictvo v rámci blokády nalodilo a převzalo kontrolu nad íránskou nákladní lodí, což pravděpodobně vedlo k dnešním odvetným akcím revolučních gard.
Související
Írán , Hormuzský průliv , lodní doprava
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak
před 1 hodinou
V Hormuzském průlivu dochází od rána k útokům na lodě. Situace je nejhorší od roku 1990
před 2 hodinami
Zdroj: Libor Novák