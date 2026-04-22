Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Libor Novák

22. dubna 2026 10:46

Agrofert Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

Podle závěrů těchto posudků je vložení akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust řešením, které je v souladu s českým i evropským právem. Fond proto nepovažuje za právně důvodné vyloučit tuto skupinu z dotačních programů či veřejných zakázek.

Rozhodnutí přichází v době, kdy je otázka střetu zájmů stále předmětem zájmu evropských institucí. Českým úředníkům se dříve nepodařilo získat přímé stanovisko Bruselu, neboť snaha o zaslání dotazu byla zastavena, přičemž ministerstvo pro místní rozvoj dosud nevysvětlilo, kdo za tímto zásahem stál. SZIF tak nyní postupuje samostatně, aniž by čekal na verdikt Evropské komise, a spoléhá na posudky, které podle dostupných informací vznikaly ve velmi krátkém čase.

Generální ředitel fondu Petr Dlouhý zdůraznil, že jejich postup je motivován snahou o právní jistotu a ochranu veřejných prostředků. V případě nenárokových dotací z Programu rozvoje venkova se úřad rozhodl pro rozlišení podle okamžiku podpisu smluv.

Pokud ke střetu zájmů došlo až po uzavření dohody, dotace zůstávají platné. Výjimkou je osm projektů v hodnotě přibližně 68 milionů korun, u kterých fond identifikoval střet zájmů v průběhu administrace, a proto u nich proces ukončí bez vyplacení prostředků.

Odlišný přístup zvolil úřad u dotací přímo financovaných z prostředků Evropské unie. Vzhledem k právnímu výkladu, podle něhož se zákonný zákaz vztahuje výhradně na nenárokové tituly, SZIF neplánuje zpětně vymáhat evropské dotace vyplacené v letech 2017 až 2021.

U národních zemědělských dotací fond zatím pokračuje v dalších právních rozborech. Jakékoli rozhodnutí o případném vracení těchto prostředků považuje za předčasné, přičemž upozorňuje, že lhůty pro zahájení takových řízení vyprší až koncem prosince 2027.

Tento postup však vyvolává varovné hlasy. Odborníci upozorňují na riziko, že pokud Evropská komise zaujme k celé záležitosti odlišné stanovisko, může se Česká republika dostat do situace, kdy bude muset vyplacenou podporu sanovat ze státního rozpočtu.

Fond se nicméně snaží minimalizovat případné dopady a tvrdí, že jeho rozhodnutí je transparentní, obezřetné a podložené odbornými posudky, které mají zajistit právní udržitelnost dotační politiky.

včera

Vystrčil si stěžuje na nůž do zad od Babiše. Na Tchajwan poletí komerčním letem

Agrofert

Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Premiér Andrej Babiš (ANO) oficiálně potvrdil, že dokončil převod všech akcií holdingu Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu s názvem RSVP Trust. K tomuto kroku se odhodlal po získání nezbytných souhlasů od regulačních úřadů tří členských států Evropské unie, kde jeho firmy působí. Babiš své rozhodnutí oznámil na sociální síti X s tím, že tímto definitivně vyřešil otázky týkající se svého možného střetu zájmů.

Více souvisejících

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Prezident Trump

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Počasí

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Německá fotbalová liga - Bundesliga

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

Péter Magyar

Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar v pondělí oznámil zásadní změnu postoje své země vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu. Uvedl, že pokud by na maďarské území vstoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bude muset být zatčen. Na Netanjahua vydal tento mezinárodní soud zatykač kvůli obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice

Vláda premiéra Andreje Babiše odmítla poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro jeho plánovanou pracovní cestu na Tchaj-wan. Předseda horní komory parlamentu měl v úmyslu vycestovat na přelomu května a června v doprovodu podnikatelské delegace. Podle vyjádření premiéra však vláda tento požadavek na využití armádního speciálu neschválila.

Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem

Prezident Donald Trump v nedávném rozhovoru pro televizi CNBC kategoricky odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem. Uvedl, že Spojené státy mají omezený časový prostor a nacházejí se ve velmi silné vyjednávací pozici. Podle jeho slov je cílem Washingtonu dosáhnout výhodné dohody, která by konflikt definitivně uzavřela.

Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop

Ministerstvo financí zvýšilo pro středu cenové stropy pohonných hmot. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,07 koruny za litr a naftu za 41,34 koruny za litr. V úterý přitom platily limity 40,64 koruny pro benzin a 40,86 koruny pro naftu.

EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se připravují na středeční schůzi, během níž by mohli schválit finanční půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento klíčový krok je však podmíněn obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba.

Magyar měl první telefonický hovor s Ficem. Nadiktoval si podmínky, za jakých může spolupracovat se Slovenskem

Péter Magyar vedl telefonický hovor se slovenským premiérem Robertem Ficem. V rámci tohoto rozhovoru jasně vymezil podmínky, za kterých je ochoten jednat o budoucí spolupráci mezi oběma zeměmi.

Zdroj: Libor Novák

