Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří.
Podle závěrů těchto posudků je vložení akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust řešením, které je v souladu s českým i evropským právem. Fond proto nepovažuje za právně důvodné vyloučit tuto skupinu z dotačních programů či veřejných zakázek.
Rozhodnutí přichází v době, kdy je otázka střetu zájmů stále předmětem zájmu evropských institucí. Českým úředníkům se dříve nepodařilo získat přímé stanovisko Bruselu, neboť snaha o zaslání dotazu byla zastavena, přičemž ministerstvo pro místní rozvoj dosud nevysvětlilo, kdo za tímto zásahem stál. SZIF tak nyní postupuje samostatně, aniž by čekal na verdikt Evropské komise, a spoléhá na posudky, které podle dostupných informací vznikaly ve velmi krátkém čase.
Generální ředitel fondu Petr Dlouhý zdůraznil, že jejich postup je motivován snahou o právní jistotu a ochranu veřejných prostředků. V případě nenárokových dotací z Programu rozvoje venkova se úřad rozhodl pro rozlišení podle okamžiku podpisu smluv.
Pokud ke střetu zájmů došlo až po uzavření dohody, dotace zůstávají platné. Výjimkou je osm projektů v hodnotě přibližně 68 milionů korun, u kterých fond identifikoval střet zájmů v průběhu administrace, a proto u nich proces ukončí bez vyplacení prostředků.
Odlišný přístup zvolil úřad u dotací přímo financovaných z prostředků Evropské unie. Vzhledem k právnímu výkladu, podle něhož se zákonný zákaz vztahuje výhradně na nenárokové tituly, SZIF neplánuje zpětně vymáhat evropské dotace vyplacené v letech 2017 až 2021.
U národních zemědělských dotací fond zatím pokračuje v dalších právních rozborech. Jakékoli rozhodnutí o případném vracení těchto prostředků považuje za předčasné, přičemž upozorňuje, že lhůty pro zahájení takových řízení vyprší až koncem prosince 2027.
Tento postup však vyvolává varovné hlasy. Odborníci upozorňují na riziko, že pokud Evropská komise zaujme k celé záležitosti odlišné stanovisko, může se Česká republika dostat do situace, kdy bude muset vyplacenou podporu sanovat ze státního rozpočtu.
Fond se nicméně snaží minimalizovat případné dopady a tvrdí, že jeho rozhodnutí je transparentní, obezřetné a podložené odbornými posudky, které mají zajistit právní udržitelnost dotační politiky.
Aktuálně se děje
Zdroj: Libor Novák