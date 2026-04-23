Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace

Zemědělský koncern Agrofert, který je úzce spjat s premiérem Andrejem Babišem, má podle rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nárok na čerpání evropských dotací. Fond ve středu oznámil, že po právním posouzení shledal společnost jako způsobilého příjemce finanční podpory z unijních zdrojů, čehož si všimla i zahraniční média, jako server Politico.
Podle vyjádření fondu se podařilo eliminovat střet zájmů tím, že holding byl včleněn do svěřenského fondu. Toto uspořádání má podle úřadu vyhovovat stávajícím pravidlům pro vyplácení dotací.
Rozhodnutí okamžitě vyvolalo vlnu kritiky z řad opozičních politiků, zástupců soukromých zemědělců i neziskových organizací. Transparency International Česká republika upozornila, že o otázkách střetu zájmů má právo rozhodovat výhradně Evropská komise, a postup české strany označila za strategii oddalování a zlehčování problémů.
Svěřenský fond RSVP, jehož prostřednictvím je Agrofert spravován, vznikl v reakci na podmínky prezidenta Petra Pavla pro Babišův formální návrat do premiérského křesla. Fond se však stal předmětem nového zkoumání poté, co unikl právní dokument naznačující, že premiér své vazby na společnost zcela nepřetrhl. Evropská komise v současnosti stále vyhodnocuje, zda kroky podniknuté českou vládou k oddělení premiéra od Agrofertu postačují.
Ředitel SZIF Petr Dlouhý uvedl, že je s právním posouzením spokojen a konstatoval, že svěřenský fond splňuje zákonné podmínky pro střet zájmů. Úřad hodlá zpracovávat nové žádosti o financování a nebude se snažit vymáhat dotace, které byly koncernu vyplaceny v období let 2017 až 2021, kdy Babiš rovněž zastával post předsedy vlády.
V té době byl Agrofert rovněž součástí svěřenských struktur, avšak v roce 2021 dospěly české soudy i Evropská komise k závěru, že Andrej Babiš si nad společností ponechal vliv, čímž porušil evropská pravidla o střetu zájmů. Kritici nyní vyzývají Státní zemědělský intervenční fond, aby své právní stanovisko k tomuto případu zveřejnil.
