Je potřeba sledovat kroky vlády, aby se veřejnoprávní média nestala závislá na politicích, vyzval Pavel

Prezident Petr Pavel zavítal na Univerzitu Pardubice, kde se setkal se studenty v tamní aule. O vysoký zájem o tuto debatu svědčí fakt, že prostor byl téměř okamžitě zaplněn přibližně čtyřmi stovkami posluchačů, kteří na setkání dorazili krátce po jeho zahájení.
Jedním z klíčových témat, ke kterému se během diskuse prezident vyjádřil, byla aktuální podoba vládního návrhu zákona o médiích veřejné služby. Pavel zdůraznil, že je nezbytné tyto kroky kabinetu velmi pozorně sledovat, aby se zabránilo vzniku situace, kdy by se veřejnoprávní instituce staly přímo závislými na politické vůli vlády.
Prezident jako odstrašující příklady zmínil vývoj v Maďarsku a na Slovensku. Podle jeho slov by nás dění v těchto zemích mělo varovat, neboť tamní státní televize se staly smutným příkladem toho, jak vypadá ztráta nezávislosti.
Debata na akademické půdě probíhala v době, kdy se i v dalších částech země konaly studentské akce na podporu České televize a Českého rozhlasu. Mladí lidé se shromáždili, aby vyjádřili přesvědčení, že veřejnoprávní instituce patří občanům, nikoliv politikům, jak uvedla jedna z organizátorek studentského happeningu Simona Bednářová.
Kromě otázky médií se prezident věnoval i budoucnosti českého vysokého školství, u něhož by rád viděl vyšší kredit v mezinárodním srovnání. Pavel věří, že tuzemské univerzity mají potenciál dosáhnout na umístění mezi nejlepšími stovkami škol na světě.
Tohoto cíle by se mělo podařit dosáhnout díky připravovanému zákonu o vysokých školách, který má nastavit moderní a flexibilní podmínky. Prezident dále vyjádřil podporu pro užší propojení akademické obce s byznysem, rozvoj startupů a efektivnější zavádění univerzitního výzkumu do běžné praxe.
