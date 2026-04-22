V Hormuzském průlivu dochází od rána k útokům na lodě. Situace je nejhorší od roku 1990

Libor Novák

22. dubna 2026 11:39

Hormuzský průliv
Hormuzský průliv Foto: NASA

Situace v Hormuzském průlivu se podle BBC vyhrotila do nejvážnější krize, jakou tento region zažil od invaze Iráku do Kuvajtu v roce 1990. Během dnešního dopoledne došlo k sérii útoků na nákladní lodě, což dále prohloubilo již tak nebezpečnou napjatost mezi Íránem a Spojenými státy.

Námořní zpravodajská firma Vanguard potvrdila, že terčem útoku se stala již třetí loď během jediného dopoledne. Plavidlo s názvem MSC Francesca, které pluje pod panamskou vlajkou, bylo zasaženo přibližně šest námořních mil od íránského pobřeží.

K incidentu došlo v momentě, kdy se loď pohybovala směrem na jih z průlivu do Ománského zálivu. Podle dostupných informací byla posádka plavidla vyzvána příslušníky islámských revolučních gard k okamžitému zakotvení. Loď po útoku ohlásila poškození trupu a obytných prostor.

Druhým dnes napadeným plavidlem byla loď Euphoria, která rovněž pluje pod vlajkou Panamy a patří společnosti se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Podle údajů o pohybu plavidel začala tato loď proplouvat průlivem v ranních hodinách se zamýšlenou cestou do saúdskoarabského přístavu Džidda.

Zprávy od britského střediska pro námořní obchodní operace a firmy Vanguard naznačují, že k útoku na toto plavidlo došlo osm námořních mil západně od Íránu. Kapitán lodi byl nucen plavidlo zastavit. Posádka je podle všeho v bezpečí a na lodi nebylo hlášeno žádné poškození.

Celkový počet napadených plavidel je však vyšší, protože se objevily zprávy také o střelbě na loď řeckého majitele, která se odehrála v ranních hodinách. Hormuzský průliv se tak pro komerční dopravu stal extrémně nebezpečným místem. Nyní jím projíždí pouze minimální množství lodí.

Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem se v současnosti nachází v nebezpečném patu. Obě strany si navzájem nedůvěřují a Teherán je v neustálé pohotovosti. Íránské vedení se totiž domnívá, že prezident Donald Trump pouze získává čas před zahájením překvapivého vojenského úderu.

Situace je o to složitější, že Írán odmítá zasednout k mírovým jednáním, dokud trvá americká námořní blokáda. Ačkoliv bylo příměří prodlouženo na dobu neurčitou, celková situace zůstává pro všechny zúčastněné strany hluboce neuspokojivá.

Íránské ozbrojené čluny aktivně zahajují palbu na plavidla, která se pokoušejí průlivem proplout. Americké síly naopak uvádějí, že již přinutily k návratu více než dvacet lodí, které směřovaly do íránských přístavů nebo z nich vyplouvaly. Tento stav přináší značné škody íránské ekonomice i celému globálnímu trhu.

Pokud bude tento napjatý stav pokračovat, hrozí riziko, že jakákoliv drobná rozbuška může v Zálivu znovu zažehnout válku v plném rozsahu. Spojené státy opakovaně hrozí útokem na íránské elektrárny, na což by Írán pravděpodobně odpověděl odvetnými akcemi proti sousedním arabským státům v Zálivu.

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.
Ropná rafinerie

Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

před 45 minutami

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Zdroj: Libor Novák

