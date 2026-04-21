Na pravou míru. Policie uklidňuje, přepadení ve Varech si někdo vymyslel

Karlovarské obyvatele mohly v posledních dnech znepokojit informace, které se objevily na internetu a hovořily o zvýšené kriminalitě v centru krajského města. Policie ale uklidňuje veřejnost. Zpráva se podle strážců zákona nezakládá na pravdě.
Na sociálních sítích se v těchto dnech rozšířila zpráva, jejíž autor vyzval ke zvýšené pozornosti při pohybu kolem centra lázeňského města na západě Čech kvůli údajné kriminalitě.
"Mluvím z vlastní zkušenosti. Kamaráda přepadla skupina maskovaných, ukrajinsky mluvících lidí, mířili na něho pistolí, vyhrožovali mu a požadovali jeho mobilní telefon a peněženku," tvrdil autor s tím, že policie měla potvrdit, že nejde o první podobný případ.
Karlovarská policie ale oficiálně reagovala velmi odlišně. "Zaznamenali jsme zprávu, která hovoří o růstu počtů násilných trestných činů v centru Karlových Varů. Tímto bychom chtěli veřejnost ubezpečit, že za poslední týdny žádnou loupež neevidujeme a v porovnání s loňským rokem dokonce evidujeme pokles násilné trestné činnosti," uvedla v pondělí na sociální síti X.
"Nemusíme ani připomínat, že rozesíláním takovýchto nepravdivých zpráv dochází akorát k zneklidňování veřejnosti a vzbuzování obav. V případě, že máte k jakékoliv věci informace, oznamte je na linku 158 či na nejbližší policejní služebnu," dodali strážci zákona.
Statisícové škody, případů přibývá. Policie varovala před zločiny na internetu
Planý poplach v Praze. Důvodem bylo zavazadlo s nářadím
před 54 minutami
První letošní tornádo bylo na Jičínsku. Meteorologové shánějí informace
před 1 hodinou
Vystrčil si stěžuje na nůž do zad od Babiše. Na Tchajwan poletí komerčním letem
před 2 hodinami
Alžbětu II. by dnešní svět znepokojoval, naznačil král Karel III.
před 3 hodinami
První detektivka vyšla před 185 lety. Vrahem v ní nebyl člověk
před 3 hodinami
Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua
před 4 hodinami
Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice
před 5 hodinami
Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem
před 5 hodinami
Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop
před 6 hodinami
EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu
před 7 hodinami
Magyar měl první telefonický hovor s Ficem. Nadiktoval si podmínky, za jakých může spolupracovat se Slovenskem
před 8 hodinami
Aplikace na ověřování věku stála EU sto milionů. Za dvě minuty byla prolomena
před 9 hodinami
Už nejsou spolehlivý spojenec. Ukrajina definitivně odepsala USA, Zelenskyj zásadně mění rétoriku
před 9 hodinami
EU se raduje. Po odstranění maďarské překážky nic nebrání v masivní půjčce Ukrajině
před 10 hodinami
Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi
před 11 hodinami
Hnutí Duha poslalo Macinkovi předžalobní výzvu. Pokud se neomluví, jde k soudu
před 11 hodinami
CNN: Příměří s Íránem se zhroutilo kvůli Trumpovi. Jeho chování vadí i lidem kolem něj
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: Čeká nás teplá sobota, v neděli se ochladí
včera
Máme důkazy, že prezidentské volby v roce 2020 nebyly legitimní, tvrdí šéf FBI. Podle médií je paranoidní
včera
Příměří s Íránem skončí ve středu. Trump očekává obnovení bojů
Prezident Donald Trump oznámil, že současné příměří s Íránem skončí ve středu večer washingtonského času. V telefonickém rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že považuje za velmi nepravděpodobné, že by platnost dohody dále prodlužoval, pokud se do té doby nepodaří uzavřít finální dohodu. Původně mělo příměří trvat dva týdny a začalo platit 7. dubna.
Zdroj: Libor Novák