Slovensko a Maďarsko daly zelenou dalším protiruským sankcím, státy souhlasí s půjčkou 90 miliard eur Ukrajině

Libor Novák

22. dubna 2026 14:00

Evropská unie, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Kyperské předsednictví Evropské unie potvrdilo, že velvyslanci členských států udělili předběžný souhlas s poskytnutím půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Jde o významný posun v evropské dotační politice, který byl v posledních dnech předmětem intenzivních jednání mezi zástupci jednotlivých vlád.

Cesta k dlouho očekávané finanční pomoci Ukrajině se otevřela, poté co se podařilo vyřešit patovou situaci kolem klíčové energetické infrastruktury. Maďarsko se totiž rozhodlo odvolat svůj dřívější odpor k poskytnutí půjčky ve výši 90 miliard eur. Tento diplomatický posun nastal bezprostředně poté, co se potvrdilo obnovení provozu na ropovodu Družba.

Zprávu o zprovoznění tohoto životně důležitého ropovodu potvrdili operátoři z Ukrajiny i Maďarska. Po měsících nejistoty a technických odstávek je tak opět zajištěna dodávka surovin, které jsou pro maďarskou i slovenskou energetiku naprosto zásadní. Právě energetická bezpečnost byla hlavním argumentem budapešťské vlády pro blokování finanční pomoci.

Oficiální potvrzení o restartu dodávek přišlo od maďarského ropného giganta MOL. Společnost tlumočila zprávu od ukrajinského provozovatele JSC Ukrtransnafta, že příjem surové ropy z Běloruska byl na území Ukrajiny zahájen dnes v poledne. Tím byla obnovena cesta klíčové suroviny pro středoevropský region.

Společnost MOL následně upřesnila své odhady ohledně distribuce suroviny ke koncovým zákazníkům. Podle jejich vyjádření se očekává, že první zásilky ropy dorazí do Maďarska a na Slovensko nejpozději během zítřejšího dne. Obnovení ukrajinské sekce systému tak znamená rychlý návrat k běžnému provozu.

V návaznosti na tento pozitivní vývoj potvrdilo kyperské předsednictví Evropské unie, že velvyslanci členských států dali půjčce předběžný souhlas. Rozhodnutí o uvolnění balíčku v hodnotě 90 miliard eur tak získalo potřebnou politickou podporu. Celý proces schvalování se díky tomu výrazně urychlil.

K překvapení mnoha pozorovatelů dostal zelenou také dvacátý balíček sankcí vůči Rusku. Tento krok je v přímém rozporu s dřívějšími vyjádřeními slovenského premiéra Fica, který situaci komentoval ještě dnes v poledne. Diplomatická shoda na těchto opatřeních je tak širší, než se původně předpokládalo.

Veškeré návrhy nyní zamířily do fáze formálního písemného řízení. Tento proces slouží k definitivnímu právnímu přijetí v rámci Rady Evropské unie. Výsledek tohoto kroku bude následně závazný pro všechny zúčastněné členské státy.

Očekává se, že celá procedura bude úspěšně uzavřena během zítřejšího odpoledne. Tento termín se navíc symbolicky shoduje s plánovaným summitem lídrů členských států, který se odehraje na Kypru. S napětím se nyní sleduje, zda tento vývoj skutečně ukončí tuto dlouhotrvající diplomatickou ságu.

včera

Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua

Související

EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se připravují na středeční schůzi, během níž by mohli schválit finanční půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento klíčový krok je však podmíněn obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba.
Ilustrační foto

Aplikace na ověřování věku stála EU sto milionů. Za dvě minuty byla prolomena

Evropská unie představila novou mobilní aplikaci určenou k ověřování věku uživatelů online, která se však krátce po uvedení setkala s ostrou kritikou. Bezpečnostní experti okamžitě odhalili závažné nedostatky v zabezpečení kódu této aplikace. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přitom nástroj prezentovala jako technicky připravený a otevřený veřejné kontrole.

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií

Média nedáme. Tisíce studentů napříč celým Českem vyrazily do ulic

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Agrofert

Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

Prezident Trump

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Počasí

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Německá fotbalová liga - Bundesliga

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

Péter Magyar

Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar v pondělí oznámil zásadní změnu postoje své země vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu. Uvedl, že pokud by na maďarské území vstoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bude muset být zatčen. Na Netanjahua vydal tento mezinárodní soud zatykač kvůli obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice

Vláda premiéra Andreje Babiše odmítla poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro jeho plánovanou pracovní cestu na Tchaj-wan. Předseda horní komory parlamentu měl v úmyslu vycestovat na přelomu května a června v doprovodu podnikatelské delegace. Podle vyjádření premiéra však vláda tento požadavek na využití armádního speciálu neschválila.

Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem

Prezident Donald Trump v nedávném rozhovoru pro televizi CNBC kategoricky odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem. Uvedl, že Spojené státy mají omezený časový prostor a nacházejí se ve velmi silné vyjednávací pozici. Podle jeho slov je cílem Washingtonu dosáhnout výhodné dohody, která by konflikt definitivně uzavřela.

Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop

Ministerstvo financí zvýšilo pro středu cenové stropy pohonných hmot. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,07 koruny za litr a naftu za 41,34 koruny za litr. V úterý přitom platily limity 40,64 koruny pro benzin a 40,86 koruny pro naftu.

Zdroj: Libor Novák

