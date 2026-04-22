Slovensko a Maďarsko daly zelenou dalším protiruským sankcím, státy souhlasí s půjčkou 90 miliard eur Ukrajině

Kyperské předsednictví Evropské unie potvrdilo, že velvyslanci členských států udělili předběžný souhlas s poskytnutím půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Jde o významný posun v evropské dotační politice, který byl v posledních dnech předmětem intenzivních jednání mezi zástupci jednotlivých vlád.
Cesta k dlouho očekávané finanční pomoci Ukrajině se otevřela, poté co se podařilo vyřešit patovou situaci kolem klíčové energetické infrastruktury. Maďarsko se totiž rozhodlo odvolat svůj dřívější odpor k poskytnutí půjčky ve výši 90 miliard eur. Tento diplomatický posun nastal bezprostředně poté, co se potvrdilo obnovení provozu na ropovodu Družba.
Zprávu o zprovoznění tohoto životně důležitého ropovodu potvrdili operátoři z Ukrajiny i Maďarska. Po měsících nejistoty a technických odstávek je tak opět zajištěna dodávka surovin, které jsou pro maďarskou i slovenskou energetiku naprosto zásadní. Právě energetická bezpečnost byla hlavním argumentem budapešťské vlády pro blokování finanční pomoci.
Oficiální potvrzení o restartu dodávek přišlo od maďarského ropného giganta MOL. Společnost tlumočila zprávu od ukrajinského provozovatele JSC Ukrtransnafta, že příjem surové ropy z Běloruska byl na území Ukrajiny zahájen dnes v poledne. Tím byla obnovena cesta klíčové suroviny pro středoevropský region.
Společnost MOL následně upřesnila své odhady ohledně distribuce suroviny ke koncovým zákazníkům. Podle jejich vyjádření se očekává, že první zásilky ropy dorazí do Maďarska a na Slovensko nejpozději během zítřejšího dne. Obnovení ukrajinské sekce systému tak znamená rychlý návrat k běžnému provozu.
V návaznosti na tento pozitivní vývoj potvrdilo kyperské předsednictví Evropské unie, že velvyslanci členských států dali půjčce předběžný souhlas. Rozhodnutí o uvolnění balíčku v hodnotě 90 miliard eur tak získalo potřebnou politickou podporu. Celý proces schvalování se díky tomu výrazně urychlil.
K překvapení mnoha pozorovatelů dostal zelenou také dvacátý balíček sankcí vůči Rusku. Tento krok je v přímém rozporu s dřívějšími vyjádřeními slovenského premiéra Fica, který situaci komentoval ještě dnes v poledne. Diplomatická shoda na těchto opatřeních je tak širší, než se původně předpokládalo.
Veškeré návrhy nyní zamířily do fáze formálního písemného řízení. Tento proces slouží k definitivnímu právnímu přijetí v rámci Rady Evropské unie. Výsledek tohoto kroku bude následně závazný pro všechny zúčastněné členské státy.
Očekává se, že celá procedura bude úspěšně uzavřena během zítřejšího odpoledne. Tento termín se navíc symbolicky shoduje s plánovaným summitem lídrů členských států, který se odehraje na Kypru. S napětím se nyní sleduje, zda tento vývoj skutečně ukončí tuto dlouhotrvající diplomatickou ságu.
Ministerstvo financí zvýšilo pro středu cenové stropy pohonných hmot. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,07 koruny za litr a naftu za 41,34 koruny za litr. V úterý přitom platily limity 40,64 koruny pro benzin a 40,86 koruny pro naftu.
Zdroj: Libor Novák