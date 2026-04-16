Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla

Libor Novák

16. dubna 2026 11:37

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká vláda na svém pondělním zasedání jasně vymezila, kdo bude zemi reprezentovat na klíčovém červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle schváleného usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů se s účastí prezidenta Petra Pavla nepočítá. Vládní speciál má do Turecka dopravit pouze delegaci vedenou premiérem Andrejem Babišem.

Spolu s předsedou vlády se summitu zúčastní ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna. Tento krok prohlubuje napětí mezi hradem a strakovou akademií, neboť prezident Pavel opakovaně vyjádřil zájem do Ankary odletět. Svůj požadavek opírá o ústavní pravomoc zastupovat stát navenek, což je v případě jednání Severoatlantické aliance pro hlavu státu tradiční role.

Premiér Andrej Babiš však na tiskové konferenci po jednání vlády prezidentovu účast rezolutně vyloučil. Jako jeden z argumentů uvedl bezpečnostní rizika spojená se společnou cestou tolika vrcholných politiků najednou. Zároveň se neformálně pozastavil nad tím, jak by takto početná delegace na místě společně fungovala.

Spor má však i věcnou rovinu, která se týká obranné politiky. Prezident Pavel v poslední době vládu kritizuje za snižování výdajů na obranu, což je téma, které bude na summitu v Ankaře rezonovat. Premiér Babiš odmítl i možnost, že by se prezident zúčastnil alespoň neformální části programu, kde se bude plnění spojeneckých závazků řešit.

Zatímco cesta do Turecka prezidentovi schválena nebyla, kabinet odsouhlasil zajištění jeho cest do jiných destinací. V průběhu roku by měl Petr Pavel zamířit do Dubrovníku, Bratislavy, Bukurešti a Tallinnu. V těchto případech vláda s využitím letecké přepravy pro hlavu státu problém neměla.

Otázky spojené s českými závazky vůči NATO a stavem armády přitom přicházejí na stůl okamžitě. Již tento čtvrtek dorazí do Prahy generální tajemník NATO Mark Rutte. Ten plánuje s premiérem Babišem jednat o navyšování obranných rozpočtů, což je oblast, ve které se pohledy české vlády a prezidenta momentálně výrazně rozcházejí.

Pavel zaslal minulý týden premiérovi Andreji Babišovi oficiální dopis, v němž jasně deklaruje svůj záměr vést delegaci České republiky na nadcházejícím summitu NATO. Ten se má uskutečnit počátkem července v turecké Ankaře a očekává se, že půjde o jedno z nejdůležitějších setkání aliančních lídrů v posledních letech.

Hlava státu ve svém listu reaguje na nemožnost osobního setkání a navazuje na předchozí telefonickou domluvu. Pavel zdůrazňuje, že jeho účast v čele delegace je v plném souladu s jeho ústavním postavením. Odvolává se přitom na článek 63 Ústavy České republiky, který prezidentovi svěřuje pravomoc zastupovat stát navenek, a doplňuje, že tento krok odpovídá i dlouhodobým politickým zvyklostem v zemi.

Prezidentův postoj není veden pouze formálními pravidly, ale také snahou o zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Tato agenda se totiž podle Pavla významně prolíná s prezidentskými kompetencemi, a to nejen v rovině mezinárodních vztahů, ale i v otázkách národní obrany. Pavel tak dává najevo, že jako vrchní velitel ozbrojených sil považuje svou přítomnost v Ankaře za nezbytnou.

Obsah summitu v Turecku bude pro Českou republiku mimořádně citlivý. Na programu mají být především diskuse o výdajích na obranu a plnění závazků, které členské státy přijaly na loňském summitu v Haagu. Tato témata mají přímý dopad na státní rozpočet a dlouhodobé plánování české armády, což vyžaduje koordinovaný postup všech ústavních činitelů.

včera

Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop

Související

Petr Macinka

Macinka zveřejnil „zakázaný“ rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.

Více souvisejících

Petr Pavel Vláda ČR

Aktuálně se děje

před 18 minutami

před 1 hodinou

Hormuzský průliv

Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu

Vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce vyslal Washingtonu ostré varování, v němž pohrozil potopením amerických lodí v Hormuzském průlivu. Teherán takto reaguje na snahy Spojených států o námořní kontrolu nad touto strategickou vodní cestou. Tato eskalace přichází v době, kdy v oblasti platí křehké příměří, jehož platnost má vypršet příští týden.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu

Evropská unie se chystá v nejbližších týdnech spustit nový systém pro ověřování věku na internetu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že největší technologické platformy už nemají žádné výmluvy, proč neprověřovat věk uživatelů předtím, než jim umožní přístup k omezenému obsahu. Tato iniciativa míří především na ochranu dětí před rizikovými službami, jako je pornografie, hazard nebo v budoucnu i sociální sítě.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku

Strategie prezidenta Donalda Trumpa v konfliktu s Íránem prochází zásadní proměnou, když se těžiště operací přesouvá od přímých vojenských úderů k ekonomické válce. Hlavním nástrojem tohoto postupu se stala námořní blokáda íránských přístavů a lodí. Cílem Washingtonu je ukončit vleklý spor bez nutnosti zahajovat další vlnu masivních americko-izraelských útoků.

před 4 hodinami

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico

Evropská komise vysílá do Budapešti delegaci vysokých úředníků, aby zahájili jednání s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Magyarem o uvolnění zmrazených unijních miliard. Podle mluvčí komise Pauly Pinhoové se zástupci Bruselu setkají s představiteli vítězné strany Tisza již tento pátek. Schůzka se uskuteční jen několik dní po drtivém vítězství Magyara v nedělních parlamentních volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána.

včera

Írán, ilustrační foto

Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se v posledních dnech příměří dostaly do bodu, kdy ani jedna ze stran nemá jinou reálnou možnost než dospět k dohodě. Pro Donalda Trumpa je uzavření míru naprostou prioritou, protože rostoucí inflace a drahé pohonné hmoty vyvolávají nepokoje i mezi jeho nejvěrnějšími příznivci. Přestože se jeho vyjednávací taktika může zdát zmatečná, jeho cílem je prezentovat výsledek jako mnohem úspěšnější ujednání, než byla dohoda Baracka Obamy z roku 2015.

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak

Americký prezident Donald Trump dělá v posledních dnech všechno možné, aby proti sobě poštval katolíky. Po slovním výpadu vůči papeži Lvovi XIV. dokonce zveřejnil obrázek, na němž se připodobnil ke Kristovi. Později ho smazal a přišel s poměrně nevěrohodným vysvětlením. 

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační foto

Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop

České řidiče čeká ve čtvrtek mírné zlevnění u čerpacích stanic. Ministerstvo financí totiž ve svém pravidelném cenovém věstníku zveřejnilo nové cenové stropy, které jsou oproti těm středečním nižší. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,59 koruny za litr, zatímco u nafty byla horní hranice stanovena na 43,50 koruny za litr.

včera

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Paradox války v Íránu: Krize přinesla astronomické zisky pro největší ropné společnosti na světě

Podle analýzy, kterou zveřejnil deník Guardian, generuje současný válečný konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem astronomické zisky pro největší světové ropné a plynárenské společnosti. Sto nejvýznamnějších firem v tomto sektoru vydělávalo během prvního měsíce války v průměru více než 30 milionů dolarů každou hodinu v podobě nezasloužených mimořádných zisků. Mezi hlavními vítězi této situace figurují giganti jako Saudi Aramco, ruský Gazprom či americký ExxonMobil.

včera

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Americká zahraniční politika se stává noční můrou. Světoví lídři mění strategii, opouští od podlézání Trumpovi

Spojené státy se pod vedením Donalda Trumpa pouštějí do jednostranných vojenských akcí, které jejich tradiční spojenci odmítají podpořit. Přestože se lídři Evropy či Asie odmítají do války s Íránem zapojit, zjišťují, že následkům tohoto konfliktu nelze uniknout. Pro mnohé z nich se americká zahraniční politika stává politickou i ekonomickou noční můrou, která ohrožuje jejich vlastní kariéry a stabilitu jejich zemí.

včera

včera

Evropská unie

EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví

Evropská unie se sice připravuje na novou éru bez Viktora Orbána, ale jeden z jeho výrazných odkazů v Bruselu pravděpodobně zůstane. Maďarský eurokomisař pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi má podle všeho svou pozici jistou, a to i přes nedávnou drtivou porážku hnutí Fidesz v maďarských volbách. Přestože je Várhelyi považován za loajálního spojence odcházejícího premiéra, jeho profesionální pověst technokrata a zavedené unijní tradice mu v tuto chvíli poskytují silnou ochranu.

včera

Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele

Americký prezident Donald Trump poprvé veřejně okomentoval osobu nového vítěze maďarských voleb Magyara Pétera. Poté, co strana Tisza dosáhla v parlamentních volbách 12. dubna drtivého vítězství se ziskem ústavní většiny, se pozornost upřela na to, jak na tuto zásadní změnu zareaguje Bílý dům, který doposud udržoval velmi nadstandardní vztahy s odcházejícím Viktorem Orbánem.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy