Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla

Česká vláda na svém pondělním zasedání jasně vymezila, kdo bude zemi reprezentovat na klíčovém červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle schváleného usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů se s účastí prezidenta Petra Pavla nepočítá. Vládní speciál má do Turecka dopravit pouze delegaci vedenou premiérem Andrejem Babišem.
Spolu s předsedou vlády se summitu zúčastní ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna. Tento krok prohlubuje napětí mezi hradem a strakovou akademií, neboť prezident Pavel opakovaně vyjádřil zájem do Ankary odletět. Svůj požadavek opírá o ústavní pravomoc zastupovat stát navenek, což je v případě jednání Severoatlantické aliance pro hlavu státu tradiční role.
Premiér Andrej Babiš však na tiskové konferenci po jednání vlády prezidentovu účast rezolutně vyloučil. Jako jeden z argumentů uvedl bezpečnostní rizika spojená se společnou cestou tolika vrcholných politiků najednou. Zároveň se neformálně pozastavil nad tím, jak by takto početná delegace na místě společně fungovala.
Spor má však i věcnou rovinu, která se týká obranné politiky. Prezident Pavel v poslední době vládu kritizuje za snižování výdajů na obranu, což je téma, které bude na summitu v Ankaře rezonovat. Premiér Babiš odmítl i možnost, že by se prezident zúčastnil alespoň neformální části programu, kde se bude plnění spojeneckých závazků řešit.
Zatímco cesta do Turecka prezidentovi schválena nebyla, kabinet odsouhlasil zajištění jeho cest do jiných destinací. V průběhu roku by měl Petr Pavel zamířit do Dubrovníku, Bratislavy, Bukurešti a Tallinnu. V těchto případech vláda s využitím letecké přepravy pro hlavu státu problém neměla.
Otázky spojené s českými závazky vůči NATO a stavem armády přitom přicházejí na stůl okamžitě. Již tento čtvrtek dorazí do Prahy generální tajemník NATO Mark Rutte. Ten plánuje s premiérem Babišem jednat o navyšování obranných rozpočtů, což je oblast, ve které se pohledy české vlády a prezidenta momentálně výrazně rozcházejí.
Pavel zaslal minulý týden premiérovi Andreji Babišovi oficiální dopis, v němž jasně deklaruje svůj záměr vést delegaci České republiky na nadcházejícím summitu NATO. Ten se má uskutečnit počátkem července v turecké Ankaře a očekává se, že půjde o jedno z nejdůležitějších setkání aliančních lídrů v posledních letech.
Hlava státu ve svém listu reaguje na nemožnost osobního setkání a navazuje na předchozí telefonickou domluvu. Pavel zdůrazňuje, že jeho účast v čele delegace je v plném souladu s jeho ústavním postavením. Odvolává se přitom na článek 63 Ústavy České republiky, který prezidentovi svěřuje pravomoc zastupovat stát navenek, a doplňuje, že tento krok odpovídá i dlouhodobým politickým zvyklostem v zemi.
Prezidentův postoj není veden pouze formálními pravidly, ale také snahou o zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Tato agenda se totiž podle Pavla významně prolíná s prezidentskými kompetencemi, a to nejen v rovině mezinárodních vztahů, ale i v otázkách národní obrany. Pavel tak dává najevo, že jako vrchní velitel ozbrojených sil považuje svou přítomnost v Ankaře za nezbytnou.
Obsah summitu v Turecku bude pro Českou republiku mimořádně citlivý. Na programu mají být především diskuse o výdajích na obranu a plnění závazků, které členské státy přijaly na loňském summitu v Haagu. Tato témata mají přímý dopad na státní rozpočet a dlouhodobé plánování české armády, což vyžaduje koordinovaný postup všech ústavních činitelů.
Související
Macinka zveřejnil „zakázaný“ rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura
Babiš usměrnil Turka. Motorista chtěl mluvit do účasti prezidenta na summitu NATO
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla
před 1 hodinou
Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu
před 2 hodinami
Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu
před 2 hodinami
Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Nejméně 12 mrtvých
před 3 hodinami
Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku
před 4 hodinami
Počasí čeká o víkendu zlom. Do Česka se přižene déšť
včera
Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico
včera
Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí
včera
Je to v rozporu se závěry schůzky s Klempířem, reaguje ČT na návrh mediální novely
včera
Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak
včera
Životní minimum se zatím nezvyšuje, rozhodla Babišova vláda
včera
Ve StarDance bude i úplný nováček. Lidé ho mohou znát z muzikálů
včera
Papež Lev se Trumpem rozhodit nenechal. Na jeho poslední kritiku zareagoval chladně
včera
Zrušení veta na půjčku Ukrajině nebude zadarmo? Magyar poprvé jednal s představiteli EU
včera
Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop
včera
Paradox války v Íránu: Krize přinesla astronomické zisky pro největší ropné společnosti na světě
včera
Americká zahraniční politika se stává noční můrou. Světoví lídři mění strategii, opouští od podlézání Trumpovi
včera
Generální tajemník NATO Mark Rutte přijede na oficiální návštěvu České republiky
včera
EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví
včera
Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele
Americký prezident Donald Trump poprvé veřejně okomentoval osobu nového vítěze maďarských voleb Magyara Pétera. Poté, co strana Tisza dosáhla v parlamentních volbách 12. dubna drtivého vítězství se ziskem ústavní většiny, se pozornost upřela na to, jak na tuto zásadní změnu zareaguje Bílý dům, který doposud udržoval velmi nadstandardní vztahy s odcházejícím Viktorem Orbánem.
Zdroj: Libor Novák