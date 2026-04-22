Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou

Německý ministr obrany Boris Pistorius představil první komplexní vojenskou strategii Bundeswehru, která reaguje na zásadní proměnu bezpečnostní situace v Evropě. K těmto změnám přispěl ruský útok na Ukrajinu, napětí ve vztazích s USA a aktuální konflikt na Blízkém východě. Berlín se nyní snaží jasně vytyčit svůj nový vojenský kurz, aby odpovídal aktuálním výzvám.
Základním pilířem této strategie je posílení schopnosti odstrašování a v případě nutnosti i obranného boje proti Rusku. Pistorius zdůraznil, že klíčem k této schopnosti je výrazný nárůst kapacit. Nové plány počítají s celkovou silou 460 tisíc vojáků v aktivní službě, což má být podpořeno plně vybavenými zálohami.
Ministr v Berlíně prezentoval několik zásadních dokumentů, přičemž detaily o konkrétních zbraňových systémech a vnitřní struktuře zůstávají z bezpečnostních důvodů utajeny. Součástí balíčku je vedle samotné vojenské strategie také profil schopností armády, nová koncepce záloh a plán na odbourávání byrokracie v celém resortu.
Strategie jednoznačně označuje Rusko za bezprostředně největší bezpečnostní hrozbu pro Evropu. Podle ministra se Moskva prostřednictvím masivního zbrojení připravuje na možný ozbrojený střet s Aliancí. Ruské vedení vnímá použití vojenské síly jako legitimní nástroj pro prosazování svých zájmů.
Cílem Moskvy je podle německé analýzy oslabit jednotu Severoatlantické aliance a dosáhnout jejího rozdělení, zejména oddělením USA od evropského kontinentu. Kreml se snaží o obnovení své vlivové sféry, přičemž vstup demokratických států do NATO interpretuje jako pokus o obklíčení.
Dokumenty varují, že Rusko již nyní vytváří předpoklady pro přímý vojenský útok na členské státy NATO. Součástí této strategie jsou podle analýzy hybridní operace, které jsou již nyní vedeny proti západním zemím, včetně Německa.
Německá armáda prochází zásadní proměnou s ambicí stát se konvenčně nejsilnější armádou v Evropě. V krátkodobém horizontu se Bundeswehr zaměří na zvýšení obranyschopnosti a vytrvalosti, zatímco dlouhodobým cílem je získání technologické převahy.
Současné pojetí války se mění, neboť bojištěm se stává celá společnost, včetně ekonomiky a státních struktur. Bundeswehr musí počítat s tím, že hranice mezi civilní a vojenskou bezpečností se stírají. Vítězství na budoucím bojišti bude záviset na rychlosti zpracování dat, konektivitě a schopnosti přežití vlastních systémů.
Moderní válčení bude podle strategie kombinací historických postupů a nejnovějších technologií, jako je kvantové počítání či robotika. Vedle sofistikovaných zbraní budou hrát roli i levné drony, což vyžaduje, aby armáda výrazně urychlila zavádění inovací do praxe a zajistila dostatek materiálu.
Na transparentním bojišti budou data sloužit jako zbraň a umělá inteligence rozšíří schopnosti člověka. Německo proto musí posílit své kapacity ve vesmíru, kybernetickém a informačním prostoru. Klíčová bude také schopnost vést obranu na velké vzdálenosti a vybudovat vysoce odolnou protivzdušnou obranu všech dosahů.
Bundeswehr se zavazuje k převzetí větší odpovědnosti v rámci NATO a k udržení příspěvku k nukleárnímu odstrašování. Zálohy budou nově považovány za integrální součást ozbrojených sil. Pistorius zdůraznil, že záložní jednotky budou plně vybaveny a budou mít rovnocenné postavení s aktivní armádou.
Související
Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici
Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu
Alžbětu II. by dnešní svět znepokojoval, naznačil král Karel III.
Velkým dnem je dnešek pro Spojené království. Britové si totiž připomínají královnu Alžbětu, protože na úterý připadají její nedožité sté narozeniny. Její syn a současný král Karel III. v projevu při této příležitosti připomněl, jaká jeho matka byla.
