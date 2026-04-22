Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou

Libor Novák

22. dubna 2026 18:38

Bundeswehr, ilustrační fotografie Foto: Bundeswehr

Německý ministr obrany Boris Pistorius představil první komplexní vojenskou strategii Bundeswehru, která reaguje na zásadní proměnu bezpečnostní situace v Evropě. K těmto změnám přispěl ruský útok na Ukrajinu, napětí ve vztazích s USA a aktuální konflikt na Blízkém východě. Berlín se nyní snaží jasně vytyčit svůj nový vojenský kurz, aby odpovídal aktuálním výzvám.

Základním pilířem této strategie je posílení schopnosti odstrašování a v případě nutnosti i obranného boje proti Rusku. Pistorius zdůraznil, že klíčem k této schopnosti je výrazný nárůst kapacit. Nové plány počítají s celkovou silou 460 tisíc vojáků v aktivní službě, což má být podpořeno plně vybavenými zálohami.

Ministr v Berlíně prezentoval několik zásadních dokumentů, přičemž detaily o konkrétních zbraňových systémech a vnitřní struktuře zůstávají z bezpečnostních důvodů utajeny. Součástí balíčku je vedle samotné vojenské strategie také profil schopností armády, nová koncepce záloh a plán na odbourávání byrokracie v celém resortu.

Strategie jednoznačně označuje Rusko za bezprostředně největší bezpečnostní hrozbu pro Evropu. Podle ministra se Moskva prostřednictvím masivního zbrojení připravuje na možný ozbrojený střet s Aliancí. Ruské vedení vnímá použití vojenské síly jako legitimní nástroj pro prosazování svých zájmů.

Cílem Moskvy je podle německé analýzy oslabit jednotu Severoatlantické aliance a dosáhnout jejího rozdělení, zejména oddělením USA od evropského kontinentu. Kreml se snaží o obnovení své vlivové sféry, přičemž vstup demokratických států do NATO interpretuje jako pokus o obklíčení.

Dokumenty varují, že Rusko již nyní vytváří předpoklady pro přímý vojenský útok na členské státy NATO. Součástí této strategie jsou podle analýzy hybridní operace, které jsou již nyní vedeny proti západním zemím, včetně Německa.

Německá armáda prochází zásadní proměnou s ambicí stát se konvenčně nejsilnější armádou v Evropě. V krátkodobém horizontu se Bundeswehr zaměří na zvýšení obranyschopnosti a vytrvalosti, zatímco dlouhodobým cílem je získání technologické převahy.

Současné pojetí války se mění, neboť bojištěm se stává celá společnost, včetně ekonomiky a státních struktur. Bundeswehr musí počítat s tím, že hranice mezi civilní a vojenskou bezpečností se stírají. Vítězství na budoucím bojišti bude záviset na rychlosti zpracování dat, konektivitě a schopnosti přežití vlastních systémů.

Moderní válčení bude podle strategie kombinací historických postupů a nejnovějších technologií, jako je kvantové počítání či robotika. Vedle sofistikovaných zbraní budou hrát roli i levné drony, což vyžaduje, aby armáda výrazně urychlila zavádění inovací do praxe a zajistila dostatek materiálu.

Na transparentním bojišti budou data sloužit jako zbraň a umělá inteligence rozšíří schopnosti člověka. Německo proto musí posílit své kapacity ve vesmíru, kybernetickém a informačním prostoru. Klíčová bude také schopnost vést obranu na velké vzdálenosti a vybudovat vysoce odolnou protivzdušnou obranu všech dosahů.

Bundeswehr se zavazuje k převzetí větší odpovědnosti v rámci NATO a k udržení příspěvku k nukleárnímu odstrašování. Zálohy budou nově považovány za integrální součást ozbrojených sil. Pistorius zdůraznil, že záložní jednotky budou plně vybaveny a budou mít rovnocenné postavení s aktivní armádou.

Slovensko a Maďarsko daly zelenou dalším protiruským sankcím, státy souhlasí s půjčkou 90 miliard eur Ukrajině

AfD (Alternativa pro Německo)

Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici

V kuloárech evropské diplomacie i v německém Bundestagu sílí znepokojení nad bezpečností důvěrných dokumentů Evropské unie. Diplomaté a zákonodárci podle webu Politico varují, že citlivé informace o geopolitických strategiích, včetně podpory Ukrajiny, mohou unikat přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem obav je přístup zástupců opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) k interní parlamentní databázi.
Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

Cenny pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro čtvrteční den. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 41,12 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 41,16 koruny za litr. V porovnání s dnešním dnem se jedná o velmi mírné úpravy v obou případech.

Ilustrační foto

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Agrofert

Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

Prezident Trump

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Počasí

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Německá fotbalová liga - Bundesliga

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

Alžbětu II. by dnešní svět znepokojoval, naznačil král Karel III.

Velkým dnem je dnešek pro Spojené království. Britové si totiž připomínají královnu Alžbětu, protože na úterý připadají její nedožité sté narozeniny. Její syn a současný král Karel III. v projevu při této příležitosti připomněl, jaká jeho matka byla. 

