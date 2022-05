V Belgii budou moci do Evropského parlamentu volit už šestnáctiletí lidé

— Autor: ČTK

Belgie snížila hranici pro volby do Evropského parlamentu na 16 let. Ve volbách v roce 2024 budou moci hlasovat nejen mladí Belgičané, ale také občané členských zemí EU nad 16 let s trvalým pobytem v Belgii. Rozhodnutí oznámila ministryně vnitra Annelies Verlindenová, dnes o něm informovala agentura AFP.