Konec střídání času na obzoru. Zdechovský věří, že EU se brzy dohodne

27. března 2026 17:45

Tomáš Zdechovský

Do tří let by mohlo v Evropské unii skončit střídání letního a zimního času, uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) pro EuroZprávy.cz. Podle jeho slov se téma v poslední době opět otevírá, ačkoliv v uplynulých letech ustoupilo jiným a zdánlivě důležitějším problémům. 

Od roku 2018 existuje návrh směrnice, který počítá s koncem střídání letního a zimního času ve všech členských zemích Evropské unie, tedy i v Česku. "V případě přijetí by tato směrnice ukončila v EU změny času (tj. střídání letního a zimního času), k nimž dochází dvakrát ročně," píše se na webu oficiálních institucí EU. Zároveň se tam zdůrazňuje, že ve věci zatím nebylo přijato konečné rozhodnutí.

Pravdou je, že Evropský parlament přijal k návrhu postoj již v roce 2019. O dva roky později pak hlasoval pro ukončení střídání času. Parlament však musí dosáhnout dohody s Radou, až pak je možné přijmout legislativní akt potřebný k ukončení střídání letního a zimního času.

Zdechovský, jeden z 21 českých europoslanců, je dlouhodobým a hlasitým zastáncem ukončení střídání letního a zimního času. "V současnosti nedává střídání smysl," řekl pro EuroZprávy.cz. Odkázal se na studie, expertní názory i výsledky ankety, kde se přes 80 procent dotázaných vyjádřilo pro zrušení současné praxe. 

Lidovecký politik zmínil, že k řešení se dosud nedospělo. Roli podle jeho slov sehrály problémy, které musela unie v posledních letech řešit. "Přišel covid a pak válka na Ukrajině a s ní energetická krize a pak strach o vlastní bezpečnost. Téma se odsunulo na neurčito," popsal.

Podle Zdechovského se o problematice po letech nečinnosti znovu začíná na evropské úrovni mluvit. "Je to dobře. Interpeloval jsem minulý rok Evropskou komisi, aby vybídla státy k nalezení řešení, protože to je v jejich režii. Mnohá předsednictví se o to pokoušela a pokouší a já věřím, že do tří let bude střídání konec," uvedl pro EuroZprávy.cz. 

Český europoslanec zmínil, že s kolegy vyvíjí tlak na členské státy. "Téma nelze donekonečna ignorovat, Evropský parlament to před lety schválil, teď je řada na státech. Věřím, že do tří let tuto praxi ukončíme," prohlásil. 

Zdechovský na závěr naznačil, jak by se dal celý proces urychlit. "Zrychlilo by se to, kdyby si to vzal nějaký silný lídr za téma a intenzivně o tom jednal se státy. To by pomohlo," dodal. 

Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže

Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici

Jen několik hodin zbývá do okamžiku, kdy se hodiny vrátí o hodinu nazpět kvůli střídání letního a zimního času. Dlouhá léta se na úrovni Evropské unie řeší zrušení změn času. Podle aktuálního vyjádření europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) na tom panuje shoda u zástupců většiny členských zemí. 

