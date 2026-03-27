Konec střídání času na obzoru. Zdechovský věří, že EU se brzy dohodne

Do tří let by mohlo v Evropské unii skončit střídání letního a zimního času, uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) pro EuroZprávy.cz. Podle jeho slov se téma v poslední době opět otevírá, ačkoliv v uplynulých letech ustoupilo jiným a zdánlivě důležitějším problémům.
Od roku 2018 existuje návrh směrnice, který počítá s koncem střídání letního a zimního času ve všech členských zemích Evropské unie, tedy i v Česku. "V případě přijetí by tato směrnice ukončila v EU změny času (tj. střídání letního a zimního času), k nimž dochází dvakrát ročně," píše se na webu oficiálních institucí EU. Zároveň se tam zdůrazňuje, že ve věci zatím nebylo přijato konečné rozhodnutí.
Pravdou je, že Evropský parlament přijal k návrhu postoj již v roce 2019. O dva roky později pak hlasoval pro ukončení střídání času. Parlament však musí dosáhnout dohody s Radou, až pak je možné přijmout legislativní akt potřebný k ukončení střídání letního a zimního času.
Zdechovský, jeden z 21 českých europoslanců, je dlouhodobým a hlasitým zastáncem ukončení střídání letního a zimního času. "V současnosti nedává střídání smysl," řekl pro EuroZprávy.cz. Odkázal se na studie, expertní názory i výsledky ankety, kde se přes 80 procent dotázaných vyjádřilo pro zrušení současné praxe.
Lidovecký politik zmínil, že k řešení se dosud nedospělo. Roli podle jeho slov sehrály problémy, které musela unie v posledních letech řešit. "Přišel covid a pak válka na Ukrajině a s ní energetická krize a pak strach o vlastní bezpečnost. Téma se odsunulo na neurčito," popsal.
Podle Zdechovského se o problematice po letech nečinnosti znovu začíná na evropské úrovni mluvit. "Je to dobře. Interpeloval jsem minulý rok Evropskou komisi, aby vybídla státy k nalezení řešení, protože to je v jejich režii. Mnohá předsednictví se o to pokoušela a pokouší a já věřím, že do tří let bude střídání konec," uvedl pro EuroZprávy.cz.
Český europoslanec zmínil, že s kolegy vyvíjí tlak na členské státy. "Téma nelze donekonečna ignorovat, Evropský parlament to před lety schválil, teď je řada na státech. Věřím, že do tří let tuto praxi ukončíme," prohlásil.
Zdechovský na závěr naznačil, jak by se dal celý proces urychlit. "Zrychlilo by se to, kdyby si to vzal nějaký silný lídr za téma a intenzivně o tom jednal se státy. To by pomohlo," dodal.
Související
Změna času se v EU řeší už osm let. Europoslanci jsou pro konec střídání
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
Konec střídání času na obzoru. Zdechovský věří, že EU se brzy dohodne
před 1 hodinou
Ruská státní pokladna se tenčí. Putin vyzval oligarchy, aby podpořili obranný rozpočet země
před 1 hodinou
V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi
před 2 hodinami
Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky
před 3 hodinami
Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka
před 4 hodinami
Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice
před 5 hodinami
Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže
před 6 hodinami
Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA
před 6 hodinami
Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá
před 7 hodinami
Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?
před 8 hodinami
Okamžitě zlevněte pohonné hmoty, pustil se Babiš do pumpařů
před 9 hodinami
Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli
před 10 hodinami
Předpověď počasí na začátek Velikonoc. Má být den ode dne lépe
před 17 hodinami
Klidný život bez finančních starostí: Výhodné pojištění odpovědnosti
včera
Změna času se v EU řeší už osm let. Europoslanci jsou pro konec střídání
včera
Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý
včera
Hořelo v Divadle Komedie. Hasiči evakuovali stovky lidí
včera
Babiš se rozčílil kvůli cenám na benzinkách. Problém má se dvěma firmami
včera
Padlo obvinění v případu vraždy dítěte v Praze. Hrozí výjimečný trest
včera
Náměstek z SPD spojil Mináře s podezřelým z pardubického útoku. Okamura se možná bude omlouvat
Spolek Milion chvilek pro demokracii se ohradil proti dezinformaci, která spojuje předsedu Mikuláše Mináře s jedním z podezřelých z pátečního útoku v Pardubicích. Nepravdivou zprávu šířil i náměstek ministra ze vládní hnutí SPD. Spolek tak mimo jiné požaduje omluvu od předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD).
Zdroj: Jan Hrabě