V Itálii podlehlo nákaze koronavirem dalších 475 lidí, z toho 319 v Lombardii

Jen v italské Lombardii zemřelo za 24 hodin dalších 319 lidí nakažených novým typem koronaviru. Počet obětí v tomto nejhůře postiženém regionu tak vzrostl na 1959. Počet nových případů nákazy se zvýšil o téměř 1500. K obrovskému nárůstu počtu obětí přitom došlo navzdory přísným opatřením, která byla v zemi zavedena a ke kterým patří celostátní karanténa, poznamenala britská BBC. V zemi jsou zavřené bary, restaurace a většina obchodů, stejně tak školy a univerzity. Obyvatelé byli vyzváni, aby nevycházeli ven a zůstali ve svých domovech.

V Lombardii na severu země je nadále situace nejvážnější. Tamní nemocnice, které mají stovky pacientů na jednotkách intenzivní péče, navíc hlásí, že už nemají žádná další lůžka pro lidi, kteří potřebují podporu dýchacích přístrojů. Nemocné převážejí do sousedních regionů.

Úřady požádaly lékaře a zdravotní sestry, kteří již odešli do důchodu, aby se vrátili do práce. "Upřímně žádám všechny lékaře, sestry a zdravotnický personál, kteří odešli do penze v uplynulých dvou letech... aby nám pomohli v této nouzové situaci," uvedl guvernér Lombardie Attilio Fontana.