Vakcína na koronavirus může být ještě letos, zní z EU

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Vakcína proti novému druhu koronaviru by mohla být připravena do podzimu. Podle agentury AFP to dnes uvedla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová po schůzce se zástupci německé laboratoře CureVac. EU podle ní výzkum podpoří částkou až 80 milionů eur (2,2 miliardy korun).