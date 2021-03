Vakcínu AstraZeneka doporučila pro osoby starší 65 let i Itálie

"Poslední vědecké důkazy, které máme k dispozici, ukazují nejen to, že je vakcína od firmy AstraZeneca bezpečná i pro osoby starší 65 let, ale také to, že výrazně chrání před onemocněním vyvolaným koronavirem SARS-CoV-2, a to i před těžkými formami nemoci covid-19," citoval z oběžníku italského ministerstva zdravotnictví server televize TGSky24.

Ministerstvo se takto rozhodlo i vzhledem k omezené dostupnosti jiných vakcín a s ohledem na potřebu poskytnout ochranu nejrizikovějším skupinám obyvatel.

O vakcíně britsko-švédské firmy AstraZeneca, která preparát vyvinula ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, existují pochybnosti, zda je vhodná pro lidi starší 65 let. Důvodem je skutečnost, že podíl starších osob zahrnutých do klinických studiích byl relativně nízký a data se proto týkala především efektivity v nižších věkových kategoriích. Podle studie zveřejněné v prosinci v medicínském časopise The Lancet má tato vakcína průměrnou účinnost 70,4 procenta.

Firma AstraZeneca spekulace o nízké účinnosti své vakcíny u starších osob odmítá. V Británii je tato vakcína schválená i pro skupinu lidí nad 65 let. Minulý týden také očkovací komise při německém Institutu Roberta Kocha (RKI) a rovněž francouzská vláda rozhodly, že touto vakcínou lze bezpečně očkovat i seniory starší 65 let. Francie ji ale doporučila jen do 75 let věku.

Italský ministr zdravotnictví Roberta Speranzu doporučení oxfordské vakcíny pro seniory nad 65 let avizoval už o víkendu, kdy také řekl, že do léta by mohli být očkováni všichni Italové, kteří o to projeví zájem. Speranza také poznamenal, že je připraven spolupracovat i s Ruskem ohledně jeho vakcíny Sputnik V, pokud ji schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a italská agentura pro léčiva. "Pokud vakcína funguje, nezajímá mě národnost," dodal Speranza. Ruská vakcína by se mohla vyrábět v Itálii, uvedla místní média.

Itálie se v posledních zhruba dvou týdnech potýká se zhoršenou epidemickou situací a vláda proto zvažuje zpřísnění epidemických opatření. Posuzovanou variantou je možnost, zařadit celou zemi na tři či čtyři týdny, či alespoň o víkendech, do takzvané červené zóny s nejtvrdšími protikoronavirovými restrikcemi. V ní jsou nyní jen některé regiony. Výjimku by mohly dostat takzvané bílé zóny, kde je epidemická situace nejlepší a kde platí pouze minimální restrikce. Takovou zónou je nyní ale jen Sardinie. V Itálii platí zatím mimo jiné zákaz cestování mezi regiony s výjimkou nutných důvodů, například pracovních.