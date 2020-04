Ve Španělsku podlehlo koronaviru přes 20 tisíc lidí, končí jeden kontroverzní zákaz

Počet nakažených se dnes zvýšil na 191.726 z pátečních 188.068 uvedly španělské listy El País a La Vangardia. Španělsko je tak po Spojených státech nákazou druhou nejvíce zasaženou zemí a třetí zemí, kde počet mrtvých převýšil 20.000. Ve Španělsku se zatím vyléčilo zhruba 75.000 lidí.

Podle zdravotnických úřadů už má ale země vrchol epidemie za sebou - 2. dubna tam nemoc zabila v jediném dni 950 lidí. Tlak na nemocnice se ale už mírně snižuje. Počty nově nakažených denně rostou zhruba o tři procenta, a to přesto, že se v zemi provádí mnohem více testů než třeba koncem března. Tehdy počty nových případů nákazy rostly o deset i více procent.

Nouzový stav v zemi aktuálně platí do 26. dubna a už minulý týden premiér Sánchez uvedl, že bude žádat poslance o jeho prodloužení. Dnes potvrdil, že požádá o prodloužení stavu a souvisejících omezení pohybu do 9. května včetně. Podle místních médií je pravděpodobné, že budou omezení prodloužena, mohla by ale být zmírněna.

Sánchez už dnes jednu úpravu rovnou ohlásil. Kontroverzní striktní zákaz vycházení z domu z jiných než nezbytných důvodů bude od 27. dubna uvolněn pro děti. Ty od zavedení opatření 14. března téměř neměly šanci dostat se legálně ven, a to ani v doprovodu rodičů. I tak ale bude jejich pohyb i po uvolnění omezený tak, aby se zabránilo šíření nákazy, upozornil Sánchez bez dalších podrobností.